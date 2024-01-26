3800 метров под толщей воды. Почему бутылки шампанского на "Титанике" не взорвались под давлением

Исследователи рассказали, как бутылкам на затонувшем корабле удалось сохраниться в целости и почему они не взорвались.

В июне 2023 года подводный аппарат "Титан" взорвался, когда пытался исследоваться место крушения легендарного "Титаника". Несмотря на несоблюдения правил безопасности, корпус аппарата был титановым и предназначенным для работы на таких глубинах, но все равно взорвался. С тех пор люди начали задаваться вопросом, как некоторым бутылкам на борту "Титаника" удалось сохраниться и опуститься на самое дно океана в целости, пишет IFLScience.

По словам исследователей, во-первых, стоит разобраться с тем, почему происходят подобные взрывы. Имплозии — процесс, когда объекты разрушаются сами по себе из-за разницы между внутренним и внешним давлением. Когда давление становится слишком большим, чтобы его мог выдержать корпус подводной лодки, происходит сильный взрыв, уравнивающий давление внутри и снаружи аппарата.

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На самом деле это произошло и с "Титаником", его части действительно взорвались. Однако детали, которые не были уничтожены взрывом, вероятно, избежали этого из-за того, что воздух был выпущен изнутри, в результате чего давление изнутри и снаружи стало одинаковы.

Так как же бутылкам на "Титанике" удалось избежать этой участи? Некоторые исследователи полагают, что частично ответ кроется в повышенном давлении внутри бутылки шампанского, обусловленным находящимся в ней углекислым газом. На самом деле давление внутри бутылки шампанского выше, чем мы могли бы себе представить — примерно до 6 бар.

Известно, что сегодня шампанское хранится в бутылках, способных выдержать до 20 бар, а для удержания пробки часто используется металлическая проволока — мюзле. Исследователи полагают, что, по крайней мере, в начале пути на дно океана бутылкам на "Титанике" ничего не угрожало. К слову, ранее ученые уже находили старые бутылки шампанского на глубине около 50 метров, причем они не были повреждены и даже оставались пригодными для питья.

Фактически на глубине около 60 метров бутылки шампанского все еще оставались в безопасности, так как давление здесь составляет около 6 бар. Однако после этого момента разница давлений начала бы значительно возрастать. Сегодня "Титаник" покоится на глубине около 3800 метров, где давление составляет около 381 бар.

Если только производители вина в 19 веке не создавали бутылки, способные выдерживать столь невероятное давление, должна быть иная причина, позволившая бутылкам сохраниться. Частью ответа на эту загадку действительно может быть пробка бутылки.

Ученые считают, для того, чтобы бутылка могла сохраниться на такой глубине, в нее должна была попасть вода — это бы сравняло давление внутри и снаружи бутылки. Ученые полагают, что все бутылки, найденные на месте крушения "Титаника" в действительности уже повреждены, а давление снаружи и внутри бутылок одинаковое. Предполагается, что это могло произойти быстро или медленно, когда пробка направлялась вниз и сжалась под огромным давлением.

Ранее Фокус писал о том, что разгадана физика открытия бутылки шампанского: на сверхзвуковой скорости и при низких температурах.