Сон и нагрузки тут ни при чем: ученые раскрыли причину постоянной усталости

Последние исследования ученых выявили распространенное явление усталости среди людей по всему миру, но ученые считают, что за ним стоит не недостаток сна и тяжелый труд, а нечто менее заметное, но не менее важное.

В современном быстро меняющемся мире чувство усталости — это распространенное явление. Однако значительная часть людей попадает в ловушку усталости, которую не может исправить только сон. И это совсем не редкая проблема, а широко распространенное состояние: недавний комплексный анализ показал, что каждый пятый взрослый человек во всем мире страдает от длительной усталости без какого-либо основного заболевания, пишет BCC.

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Это состояние не имеет различий и затрагивает широкий спектр населения: от занятых профессионалов, чувствующих сонливость несколько раз в неделю, до заметной части взрослого населения, отмечающей постоянную усталость, которая является чем-то большим, чем просто мимолетной неприятностью, как утверждают недавние исследования.

Различие между простым чувством сонливости и усталостью очень важно, но часто неправильно понимается. Усталость включает в себя более широкий спектр симптомов, чем просто желание спать. Она может проявляться физически, когда даже легкая деятельность кажется изнурительной, или когнитивно, когда человек теряет способность ясно мыслить. Такое разделение подчеркивает ее сложность, которая зависит от множества факторов и по-разному влияет на человека.

Последние достижения науки пролили свет на то, как наш мозг и тело реагируют на усталость, и недавние исследования были посвящены биологическим основам этого состояния. Например, мы начинаем понимать, как мозг сигнализирует об усталости, а также роль определенных физиологических процессов в очищении мозга от токсинов во время сна. Эти научные работы подчеркивают важность не только количества, но и качества сна. Нарушенный или некачественный сон связан с целым рядом проблем со здоровьем, от расстройств настроения до снижения когнитивных способностей.

Причины усталости столь же разнообразны, как и ее проявления. Помимо таких прямых виновников, как недостаток сна или физические нагрузки, к ним относятся недостаток питания, стресс и некоторые его расстройства, например апноэ. Интересно, что выбор образа жизни, такой как потребление кофеина и алкоголя, может значительно повлиять на качество сна, способствуя возникновению цикла усталости, который трудно разорвать.

Поэтому борьба с усталостью требует комплексного подхода. Речь идет не только о том, чтобы больше спать, но и об улучшении самого качества сна, борьбе со стрессом, сбалансированном питании и устранении основных проблем со здоровьем. Практические советы по борьбе с усталостью включают в себя составление регулярного графика отдыха, обеспечение надлежащей гидратации и сокращение потребления кофеина и алкоголя, особенно ближе ко сну.

Такое понимание усталости не только подчеркивает сложность этого состояния, но и предлагает путь к более эффективному управлению им. Оно предполагает, что, обращая внимание на свой организм и внося сознательные коррективы в образ жизни, мы можем устранить основные причины усталости и улучшить общее самочувствие, разорвав коварный цикл, препятствующий нашему нормальному восстановлению.

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