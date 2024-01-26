Несколько хитростей в рукаве. Ученые рассказали, как вывести лжеца на чистую воду

Ложь бывает довольно сложно обнаружить, даже для машин, предназначенных для этого, однако исследователи дали несколько дельных советов на этот счет.

Столетиями люди придумывают все новые способы распознать обман: психологи ориентируются на мимику и поведение человека, а ученые разрабатывают технологии, которые помогают распознать ложь. Однако даже машинам, предназначенным для этого, порой не удается справиться. Так можно ли распознать лжеца? Ученые уверены, что да и рассказали, как это сделать, пишет IFLScience.

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Мимические сигналы

Команда из Рочестерского университета изучила 1,3 миллиона кадров выражений лиц добровольцев, которые либо лгали, либо говорили правду о том, что они видели на фото, просмотренных ранее. Далее ученые использовали программное обеспечение для анализа черт лица и определенных действий. Далее команда использовала машинное обучение, чтобы сгруппировать эти типы поведения в лицевые признаки лжецов и тех, кто говорит правду.

По словам автора исследования Тайлана Сена, результаты свидетельствуют о том, что чаще всего с ложью ассоциируется "улыбка Дюшенна", при которой сокращаются мышцы глаз, щек и рта. Увы, эта информация никак не поможет лжецам в обмане, так как улыбка Дюшенна задействует мышцу щеки, которую люди попросту не могут контролировать.

Обман в текстовых сообщениях

Исследователи также уверенны, что раскусить обман можно и на расстоянии. Команда из Корнелльского университета проанализировала 1703 текстовых разговора и обнаружила, что в 351 из них присутствует ложь. В ходе исследования ученые разделили сообщения на лживые и правдивые, а затем изучили на предмет таких показателей, как:

частота слов;

длина сообщений;

типы используемых слов.

Результаты исследования показали, что в основе лжи в текстовых сообщениях лежат более длинные предложения, увеличение использования личных местоимений ("я" и "сам"), а также ни к чему не обязывающих фраз.

Ученые также обнаружили различия во лжи студентов и не учащихся. Студенты использовали значительно больше слов, меньше местоимений, ориентированных на других, и больше ни к чему не обязывающих фраз, чем не учащиеся.

Отвлечение обманщика

Команда из Портсмутского университета пришла к выводу, что лжеца можно вывести на чистую воду, если отвлечь его от рассказа.

Исследование показало, что и правда, и ложь могут звучать одинаково правдоподобно, если лжецам предоставляется хорошая возможность подумать, что сказать. Однако когда шансов подумать становится меньше, правда часто звучит правдоподобнее, чем ложь. Результаты исследования ученых показали, что ложь звучит менее правдоподобно, когда респондентам приходилось выполнять еще и второстепенное задание, в особенности, если они думали, что оно важно.

Вкратце: исследователи советуют обратить внимание на улыбку и частоту использования словосочетания "может быть", а также попробуйте отвлечь рассказчика, чтобы проверить правдивость его слов.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали действенный способ, который поможет отличить правду от лжи.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.