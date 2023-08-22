Обхитрить лжеца. Ученые назвали простой, но эффективный способ распознать ложь

Новое исследование показывает, что всего одно дополнительное задание может спутать карты лжецу и вывести его на чистую воду.

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Десятилетиями, а то и столетиями люди ищут эффективные способы вывести лжеца на чистую воду. Ученые то и дело называют все новые и новые методы, которые бы помогли отличить правду от лжи, но все не так просто, как нам бы того хотелось, пишет IFLScience.

Предыдущие исследования показали, что нечестность и обман напрягают наш мозг и требуют значительно больше когнитивной энергии, чем для повествования правды. Теперь исследователи полагают, что нашли весьма простой и эффективный способ обнаружения лжи — достаточно попросить человека выполнить дополнительное задание. Дело в том, что придумывание истории требует невероятных когнитивных усилий, как и выполнение дополнительной задачи — в результате справиться с обеими этими заданиями человеческому мозгу будет крайне сложно.

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По словам автора исследования, профессора Алдерта Врей с факультета психологии Портсмутского университета, за последние 15 лет исследователи показали, что лжецов на самом деле можно перехитрить. Ученые продемонстрировали, что этого можно добиться, заставив человека разделить свое внимание между формулировкой ложного заявления и второстепенной задачей.

Исследователям удалось обнаружить, что ложь и правда могут звучать весьма правдоподобно, если у лжеца есть время подумать, что сказать. Однако, если ему придется разделить свое внимание между несколькими задачами, правда часто будет звучать более правдоподобно, чем ложь. Результаты исследования также свидетельствуют о том, что ложь звучала менее правдоподобно, чем правда, когда реципиентами приходилось выполнять второстепенное задание, в особенности, когда им говорили, что это задание важно.

В ходе исследования ученые отобрали 164 человека, а затем попросили их принять участие в ряде тестов. На первом этапе ученые опросили реципиентов, а затем произвольно разделили их на две группы: правдолюбов и лжецов. Реципиентам задали три вопроса: участники первой группы описывали свои чувства, в то время как участники второй группы должны были солгать.

Затем исследователи попытались угадать, кто из реципиентов лгал, а кто говорил правду. Чтобы поощрить реципиентов лгать усерднее, им сказали, что у них есть шанс выиграть денежный приз, если они успешно победят исследователей.

Далее две трети участников также попросили вспомнить и назвать регистрационный номер автомобиля во время интервью. Более того, их предупредили, что это задание является крайне важным. В целом ученые обнаружили, что истории лжецов воспринимались как менее правдоподобные и менее ясные, когда им давали второстепенные задания и говорили, что это важно. Однако ученые полагают, что это сработает лишь в том случае, если лжецы не будут пренебрегать второстепенным заданием.

Ранее Фокус пишет о том, что ученые назвали действенный способ, который поможет отличить правду от лжи.