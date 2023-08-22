Обхитрувати брехуна. Учені назвали простий, але ефективний спосіб розпізнати брехню

Нове дослідження показує, що всього одне додаткове завдання може сплутати карти брехуну і вивести його на чисту воду.

Related video

Десятиліттями, а то й століттями люди шукають ефективні способи вивести брехуна на чисту воду. Вчені раз у раз називають все нові й нові методи, які б допомогли відрізнити правду від брехні, але все не так просто, як нам би того хотілося, пише IFLScience.

Попередні дослідження показали, що нечесність і обман напружують наш мозок і вимагають значно більше когнітивної енергії, ніж для розповіді правди. Тепер дослідники вважають, що знайшли вельми простий і ефективний спосіб виявлення брехні — досить попросити людину виконати додаткове завдання. Річ у тім, що вигадування історії вимагає неймовірних когнітивних зусиль, як і виконання додаткового завдання — в результаті впоратися з обома цими завданнями людському мозку буде вкрай складно.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами автора дослідження, професора Алдерта Врей з факультету психології Портсмутського університету, за останні 15 років дослідники показали, що брехунів насправді можна перехитрити. Вчені продемонстрували, що цього можна домогтися, змусивши людину розділити свою увагу між формулюванням неправдивої заяви й другорядним завданням.

Дослідникам вдалося виявити, що брехня і правда можуть звучати вельми правдоподібно, якщо в брехуна є час подумати, що сказати. Однак, якщо йому доведеться розділити свою увагу між кількома завданнями, правда часто звучатиме більш правдоподібно, ніж брехня. Результати дослідження також свідчать про те, що брехня звучала менш правдоподібно, ніж правда, коли реципієнтам доводилося виконувати другорядне завдання, особливо, коли їм говорили, що це завдання важливе.

Під час дослідження вчені відібрали 164 людини, а потім попросили їх узяти участь у низці тестів. На першому етапі вчені опитали реципієнтів, а потім довільно розділили їх на дві групи: правдолюбів і брехунів. Реципієнтам поставили три запитання: учасники першої групи описували свої почуття, тоді як учасники другої групи мали збрехати.

Потім дослідники спробували вгадати, хто з реципієнтів брехав, а хто говорив правду. Щоб заохотити реципієнтів брехати старанніше, їм сказали, що у них є шанс виграти грошовий приз, якщо вони успішно переможуть дослідників.

Далі дві третини учасників також попросили згадати та назвати реєстраційний номер автомобіля під час інтерв'ю. Ба більше, їх попередили, що це завдання є вкрай важливим. Загалом науковці виявили, що історії брехунів сприймалися як менш правдоподібні та менш зрозумілі, коли їм давали другорядні завдання і говорили, що це важливо. Однак учені вважають, що це спрацює лише в тому разі, якщо брехуни не нехтуватимуть другорядним завданням.

Раніше Фокус пише про те, що вчені назвали дієвий спосіб, який допоможе відрізнити правду від брехні.