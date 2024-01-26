Ни намека на радость. Признаки клинической депрессии можно рассмотреть в глазах человека

Новое исследование показывает, что вялость и подавленность буквально читаются в глазах людей, страдающих клинической депрессией.

Когда нам предлагают денежное вознаграждение, в нашем мозгу, как правило, загораются пути вознаграждения — примерно через 6 секунд наши зрачки расширяются в предвкушении. Однако новое исследование показывает, что это чувство предвкушения вознаграждения почти полностью отсутствует у людей с клинической депрессией, пишет Science Alert.

Команда из Института психиатрии Макса Планка в Германии провела новое исследование, в котором приняли участие 40 человек с немедикаментозной депрессией и 31 здоровый человек. Реципиентов попросили выполнить 30 попыток выполнения трех разных задач на компьютере, при этом ученые измеряли размер их зрачков с помощью айтрекера внутри аппарата МРТ.

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Во время каждого задания экран компьютера сигнализировал, существует ли возможность финансового вознаграждения, а затем участнику предлагали ответить после вспышки света. Если человек успевал первым ответить, на экране компьютера отображалась награда в 1 евро.

Исследование выявило корреляцию между расширением зрачков и симптомами депрессии Фото: Scientific Reports

Результаты предыдущих исследований показывают, приблизительно каждый десятый человек в мире страдает депрессией, однако ученые до сих пор не смогли обнаружить биомаркеров, которые бы свидетельствовали о наличие заболевания. Как правило, для диагностики используется поведенческая оценка.

Теперь ученые считают, что отслеживание взгляда может быть полезно для определения клинической депрессии у людей, а также для мониторинга реакции во время лечения. Результаты свидетельствуют о том, что чем больше симптомов апатии наблюдалось у реципиентов, тем меньше расширялись их зрачки, когда им предлагали денежное вознаграждение. По словам первого автора исследования Энди Брендлера, наибольшее снижение реакции наблюдалось у пациентов, которые больше не могли чувствовать удовольствие и сообщали о потере энергии.

В одном задании участникам было дано шесть секунд на то, чтобы ожидать финансового вознаграждения. В двух других заданиях возможности получить награду не было Фото: Scientific Reports

Отметим, что расширение зрачков является частью реакции нервной системы на стресс или волнение. Эта реакция срабатывает, когда часть ствола головного мозга человека вырабатывает нейромедиатор норадреналин. Увы, у людей с клинической депрессией наблюдается ангедония — чувство эмоциональной притупленности и отсутствия радости, а потому зрачки не расширяются. Теперь ученые считают, что это может свидетельствовать о том, что эта схема в мозгу у людей с депрессией, вероятно, повреждена.

Отметим, что еще в 2018 году ученые обнаружили, что ожидание денежного вознаграждения приводит к расширению зрачков участников. К слову, нынешнее исследование фактически является повторением исследования 2020 года — ученые смогли подтвердить результаты предыдущей работы коллег.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.