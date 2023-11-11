Для души и здоровья: ученые узнали, что поэзия эффективно борется с психическими заболеваниями

Новое исследование проанализировало данные, полученные в период самой большой изоляции человечества, а именно во времена всемирного карантина из-за COVID-19.

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Недавнее исследование, проведенное Университетом Плимута совместно с Университетом Ноттингем Трент и при финансовой поддержке Совета по исследованиям в области искусств и гуманитарных наук, показало преимущества поэзии в борьбе с одиночеством и проблемами психического здоровья, пишет Study Finds.

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Исследование, в котором приняли участие 400 человек, показало, что общение с поэзией, будь то чтение, сочинение или обмен опытом ее прочтения, может значительно облегчить чувство изоляции, тревоги и депрессии.

В исследовании использовались данные пользователей сайта, который служил платформой для обмена и чтения стихов во время пандемии COVID-19. Результаты показали, что более половины участников считают, что поэзия помогает справиться с одиночеством и изоляцией, и столько же отметили, что она помогает справиться с тревогой и депрессией.

Кроме того, в исследовании подчеркиваются терапевтические аспекты поэзии. Около 34% респондентов ощутили снижение тревожности благодаря чтению поэзии на сайте, а 24% почувствовали себя более подготовленными к решению своих проблем. Кроме того, поэзия оказала поддержку тем, кто переживает тяжелую утрату и испытывает постоянные проблемы с психическим здоровьем.

Профессор Энтони Калешу из Плимутского университета, главный автор исследования, подчеркивает значительное положительное влияние поэзии на самочувствие участников во время пандемии. Сайт не только поддерживал индивидуальное здоровье и самочувствие, но и способствовал социальному и культурному восстановлению, давая представление о том, как поэзия использовалась в качестве формы самовыражения во время этого кризиса. Сайт, ставший архивом, отражает глобальное использование англоязычной поэзии в качестве механизма преодоления последствий.

Сайт посетило более 100 000 человек из 128 стран, на нем было представлено более 1 000 стихотворений более чем 600 авторов. Большинство стихотворений были написаны самими участниками, которые делились своими переживаниями и эмоциями в стихах. Среди них были темы потери, надежды и процесса преодоления пандемии.

Доктор Рори Уотерман из Университета Ноттингем Трент отмечает важность интеграции поэзии с платформой для создания сообщества, подчеркивая потенциал творческого и экспрессивного письма в улучшении самочувствия. Исследование предполагает, что аналогичные преимущества могут иметь и виды искусства, включая изобразительное и исполнительское. Уотерман делает вывод, что творчество в сочетании с возможностями для обмена мнениями и дискуссий может стать для людей ценным средством осмысления своего опыта и преодоления трудных периодов.

Ранее Фокус писал о различии депрессии у мужчин и женщин. Новое исследование ДНК провело четкие различия между мужской и женской депрессией и указывает на необходимость разных методов диагностики и лечения.

Также Фокус писал о том, что депрессию может вызывать неисправная иммунная система. Новое исследование предполагает, что депрессия может быть связана не с воспалением, а с ослаблением иммунного ответа в мозге.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.