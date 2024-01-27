Снежные пончики: ученые станции "Академик Вернадский" показали довольно редкое явление (фото)

Это явление встречается нечасто, ведь для формирования таких снежных свитков необходимо, чтобы совпали несколько погодных условий: наличие двух различных слоев снега и определенная температура.

Научные исследователи станции "Академик Вернадский" обнаружили необычное природное явление — снежные рулоны или свитки из снега. Об этом заявили в пресс-службе Национального антарктического научного центра в Facebook.

Подобные явления наблюдаются не только в Антарктиде. Снежные свертки, состоящие из нескольких слоев, могут иметь различные размеры: от небольших с диаметром нескольких сантиметров до заметных, превышающих метр в диаметре, напоминая тюки сена на поле.

Ученые назвали это явление "снежными пончиками".

Ученые станции "Академик Вернадский" показали довольно редкое явление Ученые станции "Академик Вернадский" показали довольно редкое явление Ученые станции "Академик Вернадский" показали довольно редкое явление Ученые станции "Академик Вернадский" показали довольно редкое явление Ученые станции "Академик Вернадский" показали довольно редкое явление Ученые станции "Академик Вернадский" показали довольно редкое явление

Для формирования таких снежных свитков необходимо, чтобы совпали несколько погодных условий: наличие двух различных слоев снега (подмерзшего или покрытого ледяной коркой, и свежего, рыхлого), температура, приближенная к точке таяния льда, специфический ветер и наклонный уклон местности.

"Поскольку внутри свертка снег – свежий и имеет небольшую плотность, то он легко выветривается, оставляя отверстие (иногда он образуется сразу во время заворачивания снежного одеяла). И, как выяснил недавно наш биолог и искусный фотограф Сергей Глотов, через такие отверстия можно делать очень хорошие фотографии", — говорится в сообщении.

Пост Национального антарктического научного центра

Напомним, что украинские полярники, которые находятся на арктической станции "Академик Вернадский", показали пингвинов, которые в последнее время делают набеги в этот район, а потом большая часть из зих куда-то исчезает.