Снежные пончики: ученые станции "Академик Вернадский" показали довольно редкое явление (фото)
Это явление встречается нечасто, ведь для формирования таких снежных свитков необходимо, чтобы совпали несколько погодных условий: наличие двух различных слоев снега и определенная температура.
Научные исследователи станции "Академик Вернадский" обнаружили необычное природное явление — снежные рулоны или свитки из снега. Об этом заявили в пресс-службе Национального антарктического научного центра в Facebook.
Подобные явления наблюдаются не только в Антарктиде. Снежные свертки, состоящие из нескольких слоев, могут иметь различные размеры: от небольших с диаметром нескольких сантиметров до заметных, превышающих метр в диаметре, напоминая тюки сена на поле.
Ученые назвали это явление "снежными пончиками".
Для формирования таких снежных свитков необходимо, чтобы совпали несколько погодных условий: наличие двух различных слоев снега (подмерзшего или покрытого ледяной коркой, и свежего, рыхлого), температура, приближенная к точке таяния льда, специфический ветер и наклонный уклон местности.
"Поскольку внутри свертка снег – свежий и имеет небольшую плотность, то он легко выветривается, оставляя отверстие (иногда он образуется сразу во время заворачивания снежного одеяла). И, как выяснил недавно наш биолог и искусный фотограф Сергей Глотов, через такие отверстия можно делать очень хорошие фотографии", — говорится в сообщении.
Напомним, что украинские полярники, которые находятся на арктической станции "Академик Вернадский", показали пингвинов, которые в последнее время делают набеги в этот район, а потом большая часть из зих куда-то исчезает.