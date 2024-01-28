В ближайшем будущем в небе появится полностью электрический самолет: что известно (фото)

Новый электрический самолет рассчитан на перевозку 90 пассажиров. На одном заряде он сможет пролететь 800 км.

Компания Elysian из Нидерландов представила проект полностью электрического пассажирского самолета, который планируют запустить в производство в течение ближайших 10 лет, пишет Live Science.

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Электрический самолет получил название Elysian E9X. Он сможет перевозить 90 пассажиров на одном заряде батареи на расстояние 800 км. При этом в более отдаленном будущем самолет сможет преодолеть на одном заряде 1000 км. Планируется, что уже к 2033 году такой самолет совершит свой первый полет.

Конструкция самолета Elysian E9X и основная технология, которая лежит в его основе, основана на исследовании, которое утверждает, что предыдущие предположения о самолетах с электрической батареей были ошибочными. Это исследование было опубликовано в журнале Американского института аэронавтики и астронавтики.

Это исследования посвящено переосмыслению предположений относительно существующих батарейных технологий. Другие исследования предполагают, что самолеты с электрическими батареями могут перевозить не больше 19 пассажиров на борту и преодолевать расстояние на одном заряде не более 400 км. Но авторы нового исследования предполагают, что эти выводы берут начало из гораздо более ранних ожиданий и технологических ограничений.

Новый электрический самолет рассчитан на перевозку 90 пассажиров. На одном заряде он сможет пролететь 800 км Фото: Live Science

Авторы предполагают, что достижения в области батарейных технологий позволяют разместить в более крупных самолетах более плотные батареи. Но достижение таких амбициозных целей будет зависеть от прорывов в области плотности энергии, веса и эффективности батарей.

Ученые считают, что будущие полностью электрические самолеты можно спроектировать так, чтобы они были более аэродинамически эффективными, чем считалось ранее, то есть они могут создавать большую подъемную силу без увеличения сопротивления.

Авторы выполнили расчеты, чтобы показать, что плотность энергии и аэродинамическая эффективность могут достигать значительно более высоких значений, чем предполагается. Ученые считают, что большой полностью электрический самолет сможет летать, если будут осуществлены прорывы в развитии батарейных технологий.

Ученые считают, что такому 90-местному пассажирскому самолету для перевозки каждого пассажира на километр дистанции требуется 167 Вт энергии. Таким образом воздействие на окружающую среду будет значительно ниже, чем при использовании экологически чистого авиационного топлива. Авторы сравнивают это воздействие с воздействием электромобилей.

По словам ученых, технология батарей высокой плотности является одной из проблем на данный момент, поскольку расширение производства и дальнейшее улучшение плотности остаются решающими для их широкого внедрения.

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