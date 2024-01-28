Подходит женщинам и мужчинам. Обнаружен особый метод флирта: работает в большинстве случаев

Зрительный контакт важен, но есть более эффективные методы.

Ученые, опубликовавшие результаты исследования в журнале Evolutionary Psychology, считают, что они выявили наиболее эффективные методы флирта для мужчин и женщин, пишет IFLScience.

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Авторы исследования изучили студентов колледжей в США и Норвегии, все из которых были гетеросексуалами. Участникам исследования были розданы анкеты, в которых нужно было оценить, насколько эффективны 40 различных типов флирта при поиске краткосрочных или долгосрочных отношений. Также участников попросили указать насколько эффективны техники флирта, в зависимости от того, кто флиртует – женщина или мужчина.

Ученые также приняли во внимание уровень экстравертности участников исследования, их возраст, насколько они религиозны, какой уровень их готовности начинать отношения, а также то, насколько они привлекательны для представителей противоположного пола.

По словам ученых, наиболее высокая эффективность флирта зависит от того, кто флиртует, мужчина или женщина, а также от того, является ли целью флирта долгосрочные или краткосрочные отношения.

Например, для женщин, которые ищут краткосрочных отношений и свидания на одну ночь, самый эффективный метод флирта не стал сюрпризом. Ученые выяснили, что в этом случае наиболее эффективным методом являются сигналы о сексуальной доступности женщины. В этом случае, как говорят ученые, телесный контакт и поцелуи позволяют очень быстро завязать отношения на один раз. Но для установления долгосрочных отношений такой метод флирта не работает.

Ученые считают, что они выявили наиболее эффективные методы флирта для мужчин и женщин Фото: stihi

Для мужчин, которые также ищут краткосрочные отношения наиболее эффективными будут не только сексуальные сигналы. Нужно еще подкреплять их улыбкой, проявлением большого интереса к разговору, комплиментами и шутками. Желательно, чтобы шутки были смешными, что вызовет нужную реакцию у женщины.

Также ученые выяснили, что для мужчин, которые ищут долгосрочных отношений, наиболее эффективной тактикой флирта является проявление щедрости и готовности к обязательствам.

В то же время ученые выяснили, что существует универсальный наиболее эффективный метод флирта, который работает как для мужчин, так и для женщин.

Как показало исследование, юмор или возможность рассмешить другого человека является таким универсальным методом флирта. Но он работает лучше в случае поиска долгосрочных отношений. Слишком много юмора от мужчины, с которым женщина планирует провести лишь одну ночь, обладает отталкивающим эффектом.

Исследователи пришли к выводу, на основе не очень большой выборки участников, что смех над шутками друг друга объединяет и сближает людей противоположного пола. В данном случае не нужно боятся показаться очень веселыми в глазах другого человека, считают ученые.

Если вам трудно быть веселыми, то ученые рекомендуют начинать с другого эффективного метода флирта, то есть с улыбки и зрительного контакта.

Фокус уже писал о том, как произвести впечатление на первом свидании и гарантировано пойти на второе. Ученые выяснили, на что мужчины и женщины обращают внимание во время первого свидания.