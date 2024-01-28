Подходит женщинам и мужчинам. Обнаружен особый метод флирта: работает в большинстве случаев
Зрительный контакт важен, но есть более эффективные методы.
Ученые, опубликовавшие результаты исследования в журнале Evolutionary Psychology, считают, что они выявили наиболее эффективные методы флирта для мужчин и женщин, пишет IFLScience.
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Авторы исследования изучили студентов колледжей в США и Норвегии, все из которых были гетеросексуалами. Участникам исследования были розданы анкеты, в которых нужно было оценить, насколько эффективны 40 различных типов флирта при поиске краткосрочных или долгосрочных отношений. Также участников попросили указать насколько эффективны техники флирта, в зависимости от того, кто флиртует – женщина или мужчина.
Ученые также приняли во внимание уровень экстравертности участников исследования, их возраст, насколько они религиозны, какой уровень их готовности начинать отношения, а также то, насколько они привлекательны для представителей противоположного пола.
По словам ученых, наиболее высокая эффективность флирта зависит от того, кто флиртует, мужчина или женщина, а также от того, является ли целью флирта долгосрочные или краткосрочные отношения.
Например, для женщин, которые ищут краткосрочных отношений и свидания на одну ночь, самый эффективный метод флирта не стал сюрпризом. Ученые выяснили, что в этом случае наиболее эффективным методом являются сигналы о сексуальной доступности женщины. В этом случае, как говорят ученые, телесный контакт и поцелуи позволяют очень быстро завязать отношения на один раз. Но для установления долгосрочных отношений такой метод флирта не работает.
Для мужчин, которые также ищут краткосрочные отношения наиболее эффективными будут не только сексуальные сигналы. Нужно еще подкреплять их улыбкой, проявлением большого интереса к разговору, комплиментами и шутками. Желательно, чтобы шутки были смешными, что вызовет нужную реакцию у женщины.
Также ученые выяснили, что для мужчин, которые ищут долгосрочных отношений, наиболее эффективной тактикой флирта является проявление щедрости и готовности к обязательствам.
В то же время ученые выяснили, что существует универсальный наиболее эффективный метод флирта, который работает как для мужчин, так и для женщин.
Как показало исследование, юмор или возможность рассмешить другого человека является таким универсальным методом флирта. Но он работает лучше в случае поиска долгосрочных отношений. Слишком много юмора от мужчины, с которым женщина планирует провести лишь одну ночь, обладает отталкивающим эффектом.
Исследователи пришли к выводу, на основе не очень большой выборки участников, что смех над шутками друг друга объединяет и сближает людей противоположного пола. В данном случае не нужно боятся показаться очень веселыми в глазах другого человека, считают ученые.
Если вам трудно быть веселыми, то ученые рекомендуют начинать с другого эффективного метода флирта, то есть с улыбки и зрительного контакта.
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