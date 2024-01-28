В Антарктиде существуют дыры размером с город: почему это окна в подземный мир (фото)

Огромные дыры на шельфовых ледниках Антарктиды, по-видимому, связаны с образованием айсбергов.

В исследовании, опубликованном в журнале Geophysical Research Letters, ученые изучали огромные дыры на шельфовых ледниках Антарктиды под названием полыньи. Ученые считают, что эти дыры размером с город могут быть связаны с образованием гигантских айсбергов, которые откалываются от холодного континента, пишет Live Science.

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Огромные ледяные щиты покрывают сушу Антарктиды и переносят лед к побережью, а шельфовые ледники расположены над водой, которая окружает холодный континент. По словам ученых, основной причиной потерей льда является являются откалывание и таяние нижнего слоя льда. По мере того как шельфовый ледник становится тоньше, его способность противодействовать потоку льда из ледяного щита уменьшается, что ускоряет скорость таяния льда.

Чтобы лучше понять причины потери льда ученые решили изучить дыры в шельфовых ледниках Антарктиды, которые называются полыньи. Это большие участки воды. Хотя полыньи связаны с таянием и трещинами ледниковых щитов, долгосрочных данных о том, когда и где они появляются, нет.

Авторы исследования называют полыньи окнами в подшельфовую среду, которые могут дать подсказку о том, как лед тает глубоко под поверхностью Антарктиды. Ученые использовали данные со спутников для изучения полыней на леднике Пайн-Айленд, который является самым быстро тающим ледником в Антарктиде. Ученые изучили данные за 22 года наблюдений с орбиты об изменении дыр в леднике.

Ученые использовали данные со спутников для изучения полыней на леднике Пайн-Айленд, который является самым быстро тающим ледником в Антарктиде Фото: Live Science

Многие полыньи здесь созданы теплой океанской водой, которая растапливают лед снизу. Это таяние создает теплые, богатые пресной водой шлейфы, которые могут выбрасываться на поверхность и образовывать полыньи. Поскольку сложно спуститься под лед и увидеть, что там происходит, эти полыньи дают представление о происходящих внизу процессах.

Ученые обнаружили огромные различия в количестве и размерах полыней, общая площадь которых может составлять сотни квадратных километров. Самая большая отдельная полынья была зарегистрирована в 2007 году и занимала 269 квадратных километров. Она выросла всего за 68 дней и это произошло до того, как оторвался айсберг площадью 714 квадратных километров. По словам ученых, вполне вероятно, что образование полыней и откол айсберга связаны между собой, но точные механизмы неясны.

Ученые также выяснили, что полыньи возникали в одних и тех же местах на протяжении многих лет, но различаются по размеру. Вполне возможно, что устойчивые и свободные от льда участки на леднике влияют на его целостность и на то, как шельфовый ледник трескается под давлением постоянного потока льда с суши.

Неравномерный размер и продолжительность жизни свободных от льда участков в передней части ледника может способствовать откалыванию ледника. Большая полынья на одном конце обеспечивает меньшее сопротивление потоку материкового льда по сравнению с меньшими полынями в других участках, и это может вызвать разрушение ледника, поскольку ледяной покров движется вперед неравномерно, говорят ученые.

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