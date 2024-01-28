В Антарктиде существуют дыры размером с город: почему это окна в подземный мир (фото)

Огромные дыры на шельфовых ледниках Антарктиды, по-видимому, связаны с образованием айсбергов.

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В исследовании, опубликованном в журнале Geophysical Research Letters, ученые изучали огромные дыры на шельфовых ледниках Антарктиды под названием полыньи. Ученые считают, что эти дыры размером с город могут быть связаны с образованием гигантских айсбергов, которые откалываются от холодного континента, пишет Live Science.

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Огромные ледяные щиты покрывают сушу Антарктиды и переносят лед к побережью, а шельфовые ледники расположены над водой, которая окружает холодный континент. По словам ученых, основной причиной потерей льда является являются откалывание и таяние нижнего слоя льда. По мере того как шельфовый ледник становится тоньше, его способность противодействовать потоку льда из ледяного щита уменьшается, что ускоряет скорость таяния льда.

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Чтобы лучше понять причины потери льда ученые решили изучить дыры в шельфовых ледниках Антарктиды, которые называются полыньи. Это большие участки воды. Хотя полыньи связаны с таянием и трещинами ледниковых щитов, долгосрочных данных о том, когда и где они появляются, нет.

Авторы исследования называют полыньи окнами в подшельфовую среду, которые могут дать подсказку о том, как лед тает глубоко под поверхностью Антарктиды. Ученые использовали данные со спутников для изучения полыней на леднике Пайн-Айленд, который является самым быстро тающим ледником в Антарктиде. Ученые изучили данные за 22 года наблюдений с орбиты об изменении дыр в леднике.

Ученые использовали данные со спутников для изучения полыней на леднике Пайн-Айленд, который является самым быстро тающим ледником в Антарктиде Фото: Live Science

Многие полыньи здесь созданы теплой океанской водой, которая растапливают лед снизу. Это таяние создает теплые, богатые пресной водой шлейфы, которые могут выбрасываться на поверхность и образовывать полыньи. Поскольку сложно спуститься под лед и увидеть, что там происходит, эти полыньи дают представление о происходящих внизу процессах.

Ученые обнаружили огромные различия в количестве и размерах полыней, общая площадь которых может составлять сотни квадратных километров. Самая большая отдельная полынья была зарегистрирована в 2007 году и занимала 269 квадратных километров. Она выросла всего за 68 дней и это произошло до того, как оторвался айсберг площадью 714 квадратных километров. По словам ученых, вполне вероятно, что образование полыней и откол айсберга связаны между собой, но точные механизмы неясны.

Ученые также выяснили, что полыньи возникали в одних и тех же местах на протяжении многих лет, но различаются по размеру. Вполне возможно, что устойчивые и свободные от льда участки на леднике влияют на его целостность и на то, как шельфовый ледник трескается под давлением постоянного потока льда с суши.

Неравномерный размер и продолжительность жизни свободных от льда участков в передней части ледника может способствовать откалыванию ледника. Большая полынья на одном конце обеспечивает меньшее сопротивление потоку материкового льда по сравнению с меньшими полынями в других участках, и это может вызвать разрушение ледника, поскольку ледяной покров движется вперед неравномерно, говорят ученые.

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