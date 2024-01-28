В Антарктиді існують дірки розміром із місто: чому це вікна в підземний світ (фото)

Величезні дірки на шельфових льодовиках Антарктиди, мабуть, пов'язані з утворенням айсбергів.

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У дослідженні, опублікованому в журналі Geophysical Research Letters, вчені вивчали величезні дірки на шельфових льодовиках Антарктиди під назвою ополонки. Вчені вважають, що ці дірки розміром з місто можуть бути пов'язані з утворенням гігантських айсбергів, які відколюються від холодного континенту, пише Live Science.

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Величезні крижані щити вкривають сушу Антарктиди і переносять лід до узбережжя, а шельфові льодовики розташовані над водою, яка оточує холодний континент. За словами вчених, основною причиною втрати льоду є відколювання і танення нижнього шару льоду. У міру того як шельфовий льодовик стає тоншим, його здатність протидіяти потоку льоду з крижаного щита зменшується, що прискорює швидкість танення льоду.

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Щоб краще зрозуміти причини втрати льоду вчені вирішили вивчити дірки в шельфових льодовиках Антарктиди, які називаються ополонки. Це великі ділянки води. Хоча ополонки пов'язані з таненням і тріщинами льодовикових щитів, довгострокових даних про те, коли і де вони з'являються, немає.

Автори дослідження називають ополонки вікнами в підшельфове середовище, які можуть дати підказку про те, як лід тане глибоко під поверхнею Антарктиди. Вчені використовували дані з супутників для вивчення полинів на льодовику Пайн-Айленд, який є льодовиком, що найшвидше тане в Антарктиді. Вчені вивчили дані за 22 роки спостережень з орбіти про зміну дірок у льодовику.

Учені використовували дані із супутників для вивчення полинів на льодовику Пайн-Айленд, який є льодовиком, що найшвидше тане в Антарктиді Фото: Live Science

Багато ополонок тут створені теплою океанською водою, яка розтоплює лід знизу. Це танення створює теплі, багаті прісною водою шлейфи, які можуть викидатися на поверхню й утворювати ополонки. Оскільки складно спуститися під лід і побачити, що там відбувається, ці ополонки дають уявлення про процеси, що відбуваються внизу.

Вчені виявили величезні відмінності в кількості та розмірах полинів, загальна площа яких може становити сотні квадратних кілометрів. Найбільша окрема ополонка була зареєстрована в 2007 році і займала 269 квадратних кілометрів. Вона виросла всього за 68 днів і це сталося до того, як відірвався айсберг площею 714 квадратних кілометрів. За словами вчених, цілком імовірно, що утворення ополонок і відкол айсберга пов'язані між собою, але точні механізми незрозумілі.

Вчені також з'ясували, що ополонки виникали в одних і тих самих місцях протягом багатьох років, але відрізняються за розміром. Цілком можливо, що стійкі та вільні від льоду ділянки на льодовику впливають на його цілісність і на те, як шельфовий льодовик тріскається під тиском постійного потоку льоду з суші.

Нерівномірний розмір і тривалість життя вільних від льоду ділянок у передній частині льодовика може сприяти відколюванню льодовика. Велика ополонка на одному кінці забезпечує менший опір потоку материкового льоду порівняно з меншими ополонками в інших ділянках, і це може спричинити руйнацію льодовика, оскільки крижаний покрив рухається вперед нерівномірно, кажуть учені.

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