У живих залишиться лише Антарктида. Яке майбутнє чекає на континенти Землі та якою буде погода

Дослідники розповіли, яким буде можливий новий суперконтинент на планеті, коли він з'явиться і які кліматичні умови на ньому переважатимуть.

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Близько 200 мільйонів років тому на Землі існував суперконтинент Пангея, який розколовся, утворивши континенти, які ми бачимо сьогодні на планеті, розділені океанами. Хотілося б вірити, що ці величезні масиви суходолу залишаться нерухомими назавжди, однак цього, ймовірно, не станеться, пише IFLScience.

Дослідники вважають, що через сотні мільйонів років нашу планету знову прикрасить суперконтинент. За словами дослідників, сьогодні складно передбачити, яким він буде, проте вчені підозрюють, що за близько 200 мільйонів років усі земні континенти, що існують зараз, окрім Антарктиди, об'єднаються навколо північного полюса, внаслідок чого утвориться суперконтинент "Амасія".

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Утім, учені визнають, що події можуть розвиватися і за іншим сценарієм. Передбачається, що через 250 мільйонів років сьогоднішні континенти об'єднаються навколо екватора, створивши суперконтинент під назвою "Ауріка".

Від того, за яким сценарієм розвиватимуться події через сотні мільйонів років на Землі залежить і глобальний клімат планети. Вчені з Інституту Землі Колумбійського університету показали, який потенційно може мати вигляд земний клімат у далекому майбутньому планети.

Як можна розподілити землю на суперконтиненті Ауріка (вгорі) порівняно з Амасією Фото: Way et al. 2020

Результати свідчать про те, що за сценарію створення Амасії, на Землю чекає новий льодовиковий період. Нинішній устрій планети дає змогу теплу передаватися від екватора до полюсів, за допомогою вітрів і течій. Однак за відсутності будь-якої суші на шляху, цьому теплу буде вкрай складно дістатися до полюсів. Своєю чергою, полюси будуть значно холоднішими та будуть вкриті льодом цілий рік.

Передбачається, що крижані щити планети збільшаться і діятимуть як величезні дзеркала, що відбивають сонячне світло назад з атмосфери, що зробить Землю значно холоднішою. За словами провідного автора дослідження, доктора Майкла Вейя, у сценарії Амасії на нас також чекає велика кількість снігу і низьких температур.

Водночас сценарій формування суперконтиненту Ауріки малює зовсім іншу картину. Якщо континенти зберуться ближче до екватора, на нас чекає більш спекотна кліматична система. Цей ефект також буде посилено відсутністю полярних крижаних щитів, що відбивають тепло назад з атмосфери планети. Таким чином людство ризикує опинитися на території, схожі на пляжі Південної Америки з більш сухими внутрішніми районами.

Моделювання також показує, що в сценарії Амасії рідка вода буде присутня на 60% суходолу Амасії й 99,8% суходолу Аурики.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, що на Землі з'явиться новий суперконтинент: уже названо дату.