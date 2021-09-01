Довший день і всього один континент: вчені показали, якою буде Земля через 250 млн років

Хоч люди й не зможуть побачити ці зміни на власні очі, вивчення таких моделей може вже зараз допомогти експертам у вивченні екзопланет.

Малоймовірно, що люди зможуть застати цей момент, але приблизно через 250 млн років вся земна суша зсунеться разом, щоб сформувати суперконтинент, пише The Guardian.

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До цього часу Сонце стане трохи яскравішим, а обертання Землі сповільниться, що зробить день приблизно на 30 хвилин довшим, ніж зараз. Але яким буде жити на цій майбутній Землі?

Останнім суперконтинентом на Землі була Пангея. Досить важко уявити, але до того, як Пангея почала розділятися, вона об'єднувала Нову Шотландію з Марокко, а Ньюфаундленд був приєднаний до Ірландії та Португалії.

Близько 250 мільйонів років тому Пангея все ще трималася купи і не була розірвана на окремі частини геологічними силами, що сформували континенти в тому вигляді, в якому ми знаємо їх сьогодні.

[ + – ] Моделі того, який вигляд Земля може мати в наступні 250 мільйонів років.

Майкл Вей з Інституту космічних досліджень імені Годдарда і його колеги вирішили помандрувати у часі, використавши комп'ютерні моделі.

Вони досліджували два сценарії того, що станеться з нашою планетою. При першому сценарії виникне Ауріка — низькоширотний суперконтинент, який сформується приблизно через 250 млн років, а при другому — Амазія, високоширотний північний суперконтинент, який поєднає менший антарктичний субконтинент і виникне приблизно через 200 млн років.

[ + – ] Формування суперконтиненту Ауріка.

Результати їхнього дослідження показують, що високогірна суша на Амазії сприятиме випаданню снігу й утворенню крижаних покривів. Цей яскравий, білий суперконтинент відображатиме більше сонячного тепла і матиме клімат, який нагадує клімат максимуму останнього зледеніння Землі.

А ось на більш тропічній Ауріці буде мало снігу й льоду, а середня температура складе близько 20 ° C.

[ + – ] Суперконтинент Амазія.

Усвідомлення того, як може розвиватися Земля, не тільки допоможе вченим, які вивчають екзопланети, зрозуміти, на що варто звернути увагу при пошуку придатних для життя сусідніх світів, а й зачіпає низку інших питань: яким буде клімат наступного суперконтиненту? Як зміниться циркуляція океану? Як буде розвиватися й адаптуватися життя?

Саме такі питання розширюють межі науки, тому що вони розширюють межі нашої уяви.