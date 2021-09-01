Длиннее день и всего один континент: ученые показали, какой будет Земля через 250 млн лет

Хоть люди и не смогут увидеть эти изменения собственными глазами, изучение таких моделей может уже сейчас помочь экспертам в изучении экзопланет.

Маловероятно, что люди смогут застать этот момент, но примерно через 250 млн лет вся земная суша сдвинется вместе, чтобы сформировать суперконтинент, пишет The Guardian.

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К этому времени Солнце станет немного ярче, а вращение Земли замедлится, что сделает день примерно на 30 минут длиннее, чем сейчас. Но каково будет жить на этой будущей Земле?

Последним суперконтинентом Земли была Пангея. Довольно трудно представить, но до того, как Пангея начала разделяться, она объединяла Новую Шотландию с Марокко, а Ньюфаундленд был присоединен к Ирландии и Португалии.

Около 250 миллионов лет назад Пангея все еще держалась вместе и не была разорвана на отдельные части геологическими силами, сформировавшими континенты в том виде, в котором мы знаем их сегодня.

[ + – ] Модели того, как Земля может выглядеть в следующие 250 миллионов лет.

Майкл Уэй из Института космических исследований имени Годдарда и его коллеги решили попутешествовать во времени, использовав компьютерные модели.

Они исследовали два сценария того, что произойдет с нашей планетой. При первом сценарии возникнет Аурика — низкоширотный суперконтинент, который сформируется примерно через 250 млн лет, а при втором — Амазия высокоширотный северный суперконтинент, соединяющий меньший антарктический субконтинент, возникнет примерно через 200 млн лет.

[ + – ] Формирование суперконтинента Аурика.

Результаты их исследования показывают, что высокогорная суша на Амазии будет способствовать выпадению снега и образованию ледяных покровов. Этот яркий, белый суперконтинент будет отражать больше солнечного тепла и иметь климат, напоминающий климат максимума последнего оледенения Земли.

А вот на более тропической Аурике будет мало снега и льда, а средняя температура составит около 20°C.

[ + – ] Суперконтинент Амазия.

Осознание того, как может развиваться Земля, не только поможет ученым, изучающих экзопланеты, понять на что стоит обратить внимание при поиске пригодных для жизни соседних миров, но и поднимает ряд других вопросов: каким будет климат следующего суперконтинента? Как изменится циркуляция океана? Как будет развиваться и адаптироваться жизнь?

Именно такие вопросы расширяют границы науки, потому что они расширяют границы нашего воображения.