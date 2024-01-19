Крижана загадка: чи жили доісторичні люди в Антарктиді

Антарктида, цей крижаний континент на дні світу, має давню історію — задовго до того, як люди задумалися про те, щоб ступити на неї. Хоча вона асоціюється у нас з низькими температурами та нескінченними льодами, Антарктида не завжди була такою.

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У крейдяний період, коли по Землі блукали динозаври, Антарктида була зовсім іншим місцем. Уздовж її узбережжя росли тропічні ліси, і навіть довгі зими не стримували динозаврів. Однак на той час, коли з'явилися люди, як і наші давні родичі Homo erectus, ті теплі дні вже були давньою історією, пише IFLScience.

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Попри стабільність розташування Антарктиди порівняно з іншими континентами, вона не була гостинним місцем, навіть у тепліші сезони, відомі як міжльодовикові періоди. Ці теплі часи були б найгіршими для людської колонізації через високий рівень моря, що робило води навколо Антарктиди ще більшою перешкодою, ніж сьогодні.

Попри те, що дехто може подумати, під антарктичними льодами немає жодних доказів існування високотехнологічних стародавніх цивілізацій. Жодних ознак, прихованих так званою "великою археологією". Але це не означає, що зв'язок людини з Антарктидою починається з європейців.

Надзвичайні подвиги полінезійських мореплавців, які досягли таких віддалених місць, як Нова Зеландія, Гавайські острови та Рапа-Нуї, свідчать про те, що вони, можливо, не змогли знайти набагато більшу, хоча й непривітнішу землю далі на південь.

Доктор Прісцилла Вехі з Університету Отаго очолила дослідження, присвячене вивченню зв'язку маорі з Антарктидою. Фахівці виявили, що корінне населення Нової Зеландії, маорі, знало про існування континенту.

Кити, які відіграють важливу роль у культурі маорі, живляться біля антарктичного узбережжя і мігрують на північ, щоб розмножуватися. Розповіді про моряка Хуї Те Рангіора, який повів човен у далекий Південний океан, можливо, слідуючи за мігруючими китами, датуються приблизно 1400 роками.

Хоча ми не можемо точно знати, наскільки близько вони підійшли до Антарктиди, назва "Te tai-uka-a-pia", що означає "замерзлий океан", натякає на їхню зустріч з льодовиками і, можливо, із самим континентом.

Цікаво, що відстань від Вогняної Землі до Антарктичного півострова менша, ніж від Нової Зеландії до Східної Антарктиди. Нещодавні дослідження, які ставлять під сумнів попередні переконання, свідчать про те, що корінні американці могли відвідувати Фолклендські острови в XIV столітті. Це зі свого боку підвищує ймовірність того, що люди досягли Антарктиди задовго до європейських досліджень.

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Однак ці твердження не загальноприйняті, а достовірних доказів цього немає. Протока Дрейка, підступна ділянка води між Південними Шетландськими островами та Південною Америкою, є значною перешкодою. Вона має ширину близько 800 кілометрів, що менш ніж удвічі перевищує відстань між Фолклендськими островами і південноамериканським материком.

Навіть якби люди дісталися цих островів і заснували там поселення за допомогою тогочасних технологій, навряд чи Антарктида стала б для них привабливішою.

Зрештою, хоча цілком ймовірно, що люди знали про Антарктиду ще до епохи Великих географічних відкриттів і, можливо, навіть ступали туди, конкретних доказів цього поки що немає, і вони точно не затримувалися там надовго.

Сьогодні археологія в Антарктиді зосереджується переважно на спадщині дослідників XIX і XX століть, залишаючи можливість більш ранніх відвідувачів майже похованими в крижаних глибинах часу.

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