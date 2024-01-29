Люди не единственные, кто подсел "на иглу селфи": кого еще научили ученые (фото)

В новом исследовании ученый научил двух крыс делать селфи, и они не хотели останавливаться, даже не получая сахар в качестве вознаграждения.

Французский психолог Огюстен Линье провел 2 месяца, обучая крыс нажимать маленькую кнопку спуска затвора камеры, обращенной к ним в прозрачном боке. В общей сложности за все время эксперимента грызуны нажали кнопку несколько сотен раз, причем это продолжалось даже тогда, когда они перестали получать сахар в качестве вознаграждения, пишет Daily Mail.

Эксперимент ученого был вдохновлен работой знаменитого психолога, доктора Берреса Фредерика Скиннера, использовавшего поощрение для обучения крыс нажимать рычаг внутри "ящика Скиннера". Спустя десятилетия Линье повторил эксперимент ученого, но с селфи.

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По словам автора исследования, он пытался понять как эксперименты 50-х годов могут повлиять на поведение людей, когда в нашей жизни появились социальные сети и смартфоны. В ходе эксперимента, вдохновленный коробкой Скиннера, Линье построил собственный прозрачный бокс, в котором разметил камеру, фонарик, жесткий диск компьютера и сахарный диспансер, прикрепленный к колесу, а также воду и еду.

Линье построил собственный прозрачный бокс Фото: Augustin Lignier

Во время тестирования и настройки конструкции грызуны повредили некоторые ее части, а потому Линье пришлось сделать несколько ремонтных работ. Далее ученый приступил к обучению крыс делать селфи, нажимая маленькую кнопку — обучение продолжалось несколько часов в день. Затем крыс вынимали из бокса на неделю, а потом помещали обратно внутрь, чтобы повторить процесс.

Изначально у ученого также был экран, на котором отображались снимки грызунов, однако позже он удалил их за ненадобностью — крысы не прошли зеркальный тест, а потому попросту не узнавали себя. Лигье наблюдал, как крысы нажимали кнопку каждые полминуты в ходе эксперимента, однако также заметил, что разноцветная крыса нажимала кнопку сильнее, чем белая — даже после того, как обе они перестали получать сладкое вознаграждение.

Разноцветная крыса жала на кнопку с большей силой Фото: Augustin Lignier

По словам Линье, в какой-то момент он заметил, что крысы перестали есть сахар, но продолжали нажимать на кнопку. Ученый считает, это связано с тем, что грызуны получали тот же дофамин, просто нажимая кнопку и делая игривые картинки.

Отметим, что Скиннер, вдохновивший Линье на эксперимент, является известным американским психологом и бихевиористом. За свою карьеру он провел несколько тестов на крысах, уделяя особое внимание оперантному обусловливанию. Еще в 1930-х годах он создал свой "ящик", позволяющий ему изучать животных в контролируемых условиях.

Крысы продолжали делать селфи даже без вознаграждения в виде сахара Фото: Augustin Lignier

В 1950-х годах Скиннер поместил в ящик, оборудованный рычагом и раздатчиком еды, крыс. При нажатии на рычаг крыса выпускала пищевую гранулу. Скиннер наблюдал, как крысы научились ассоциировать нажатие рычага с получением еды, что привело к увеличению поведения, связанного с нажатием рычага.

Сегодня производители игровых автоматов и социальных сетей широко используют этот эксперимент Скиннера, чтобы заставить людей играть и тратить деньги или пролистывать ленты соцсетей, ставить лайки и комментировать.

Крысы продолжали делать селфи даже без вознаграждения в виде сахара Фото: Augustin Lignier

К слову, Национальный центр наркозависимости США признал зависимость от социальных сетей похожей на поведенческую зависимость. Оценки свидетельствуют о том, что от 5 до 10% американцев страдают от этой зависимости, которую можно приравнять к любому другому расстройству, связанному со злоупотреблением психоактивными веществами.

Крысы продолжали делать селфи даже без вознаграждения в виде сахара Фото: Augustin Lignier

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, что крысы могут чувствовать музыкальный ритм и двигаться в такт.