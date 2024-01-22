Навык "путешествия во времени": ученые обнаружили любопытный навык у грызунов

Исследователи считают, что крысы, так же как и люди, способны воспроизводить в своем сознании воспоминания о прошлом опыте.

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"Мысленное путешествие во времени" ученые называют эпизодической памятью — простыми словами, это способность вспоминать прошлые события — что, когда и где произошло с нами. Ранее ученые считали, что это уникальный навык, которым обладают лишь люди, однако новое исследование ставит под сомнение утверждение о том, что лишь мы способны "путешествовать в своих воспоминаниях", пишет Science Alert.

Несмотря на то, что теория об уникальной для людей эпизодической памяти процветала десятилетиями, предыдущие исследования также показали, что птицы запасают пищу под землей и выкапывают ее через несколько часов или дней; дельфины афалины способны запоминать тривиальную информацию, чтобы выполнить непредвиденную задачу на запоминание, а собаки и каракатицы продемонстрировали схожие способности в экспериментах.

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В новом исследовании команда из Университета Индианы под руководством нейробиолога Кассандры Шеридан обнаружила, что крысы также способны воспроизводить прошлые события для решения неожиданных насущных проблем.

Ученые отмечают, что открытие стало неожиданным, поскольку грызунов не "обучали" в ходе множества практических тестов, где изучались правила выполнения задания, как это происходит в других исследованиях животных. Вместо этого ученые предоставляли крысам лишь одну попытку, чтобы пройти тот или иной тест.

По словам старшего автора исследования, нейробиолога Джонатона Кристала, во время своего исследования они с коллегами хотели проверить, могут ли крысы, как и люди, использовать свои воспоминания в повседневной жизни.

Известно, что человеческая память устроена таким образом, что мы запоминаем информацию, даже если она кажется неважной. Когда эта информация необходима нам, мы способны воспроизвести поток событий, чтобы вспомнить то, что необходимо для решения текущей проблемы.

В ходе нового исследования ученые провели ряд экспериментов:

в первом тесте крыс проверили на знание запахов, используя 67 различных запахов — крыс награждали, если они могли определить предпоследний запах, который они нюхали до этого;

во втором тесте крыс помещал в лабиринт, похожий на осьминога, где они добывали пищу, закрытую ароматическими крышками.

Авторы эксперимента отмечают, все тесты были спланированы таким образом, чтобы крысы не могли знать, что запахи в лабиринте или в целом важны, и что позже их "попросят" определить один из них. Ученые обнаружили, что после прохождения лабиринта крысы также смогли определить правильный запах даже после 15-минутной задержки.

Таким образом ученые пришли к выводу, что крысы в действительности способны воспроизводить поток уникальных событий, важность которых ранее не была известна. Впрочем, несмотря на результаты исследования некоторые ученые все еще скептически относятся к его результатам. Например, психолог из Университета Квинсленда Томас Саддендорф утверждает, что тест "что, где, когда" в действительности не демонстрирует способности животных вспоминать и обрабатывать яркие воспоминания, как это делают люди.

Сторонники теории о том, что способность воспроизводить воспоминания в сознании уникальна для людей, считают, что человеческие мысленные "путешествия во времени" представляют собой нечто большее, чем просто хранение "таких следов" в эпизодической памяти.

Ранее Фокус писал о том, что ученые с помощью щекотки раскрыли причину игривости крыс.