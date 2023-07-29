Запрограммированы на веселье. Ученые с помощью щекотки раскрыли причину игривости крыс (видео)

Игривое поведение грызунов привело ученых к важному открытию в области мозга, указывающему на потенциальную роль игривости в выживании на ранних этапах эволюции.

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Группа исследователей из берлинского Центра вычислительной нейронауки имени Бернштейна опубликовала исследование, в котором показано, как щекотание крыс привело их в определенную область мозга — периакедуктальную серую зону (ПАСЗ). ПАСЗ, являющаяся частью ствола мозга, контролирует такие фундаментальные процессы, как дыхание и регуляция болевых ощущений, но, похоже, имеет и скрытый контроль над игривостью грызунов, пишет Scientific American.

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В современном мире крысы являются довольно популярными кандидатами на роль крохотных, ласковых и умных домашних животных, давая в этом фору хомякам и морским свинкам. При всей их популярности, как среди обычных людей, так и среди научного мира, их социальное поведение продолжает тщательно изучаться. В этот раз их игривость стала предметом тщательного исследования, подтверждая уровень разнообразия в выборе метода развлечения и проливая свет на необычные механизмы регулирования такого поведения. Так, ученые выяснили, что область мозга, отвечающая за игривое поведение, находится не в коре головного мозга, которая контролирует высшие познавательные процессы, такие как память, язык и мышление. Вместо этого она находится глубже, в более примитивной части мозга.

Чтобы выяснить, что происходит, когда ПАСЗ отключается, ученые вводили крысам наркотики, фактически отключая эту область мозга. При этом наблюдалось резкое снижение игривого поведения и вокализации крыс, причем не только с людьми, но и с другими крысами.

Методы щекотки крыс учеными, для определения различных реакций на подобный раздражитель

Это открытие позволяет предположить, что ПАСЗ может быть центром управления уровнем игривости грызунов. Однако это не означает, что это единственная область, связанная с подобным настроением и поведением у крыс. Как отметила ведущий автор исследования Натали Гловели, "мы не говорим, что ПАСЗ — это место, где начинается и заканчивается желание развлекаться. Он вовлечен в цепь других областей мозга и проекций".

Стоит отметить, что данное исследование проводилось только на крысах-самцах, поэтому его результаты могут быть не совсем применимы к самкам. Крысы разного пола демонстрируют различную скорость игры и предпочтения в ее стилях, поэтому в будущих исследованиях ученым необходимо учитывать этот факт. Другой важный аспект, который необходимо учитывать — это то, как полученные результаты могут быть применены к другим животным, включая человека. Игривость — несколько неоднозначное понятие для измерения, особенно у животных.

Несмотря на эти ограничения, исследование представляет собой большой шаг вперед в понимании биологических механизмов, стоящих в истоках игривости. Оно указывает на связь между ней и примитивной частью мозга, открывая новые возможности для изучения роли игры в выживании и эволюции.

Хотя точные будущие применения результатов для человека пока неясны, это исследование может проложить путь к лучшему пониманию того, почему желание играть и развлекаться так инстинктивно у нашего и других видов. Является ли игра фундаментальной реакцией на выживание, такой же, как дыхание и регулирование болевых ощущений? Только дальнейшие исследования покажут это. А пока можно просто порадоваться, что, хотя бы несколько маленьких пушистых грызунов не только самоотверженно послужили науке, но и получили немного приятных ощущений и поводов поиграться в ответ.

Ранее Фокус писал о том, что крысы готовы жертвовать немедленным вознаграждением ради обучения чему-то новому. Исследователи считают, что крысы способны отказываться от сиюминутного лакомства, чтобы освоить игру и увеличить прибыль в дальнейшем.

Также Фокус писал о том, что омолаживающее средство позволило крысе стать самым долгоживущим грызуном в мире. Результаты исследования свидетельствуют о том, что "омоложение тела" в дальнейшем может стать обычным явлением в нашей жизни.