Волшебные точки Земли: в каких регионах планеты люди живут намного дольше и почему

Старение — неизбежная часть нашей жизни, однако в некоторых районах средняя продолжительность жизни населения намного выше — как им это удается.

Еще в начале 20-го века средняя продолжительность жизни в Великобритании составляла около 46 лет, а уже сегодня эта цифра выросла до 82. Однако люди не теряют надежды найти нечто, что позволит нам жить еще дольше или хотя бы замедлит старение, пишет Science Alert.

Сегодня люди живут дольше, чем когда-либо прежде, во многом благодаря достижениям в медицине, улучшению условий жизни и труда. Однако за более высокую продолжительность жизни приходится платить — сегодня также наблюдается более высокий уровень хронических и дегенеративных заболеваний. Во главе списка находятся болезни сердца, а потому ученые продолжают работать над тем, чтобы сделать старость человека более здоровой — для этого проводятся сотни различных исследований и разрабатываются все новые диеты.

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Любопытно, что по всему земному шару также были обнаружены места, где средняя продолжительность жизни людей намного выше, чем в среднем на Земле. Эти регионы ученые называют "голубыми зонами", а местное население демонстрирует значительное физическое и психическое здоровье.

Например, предыдущее исследование выявило такую "голубую зону" на Сардинии в Италии. Статистика свидетельствует, что в центрально-восточных горных районах этого региона обитает большее количество людей, доживающих до 100-летия. Исследователям также известны и другие "голубые зоны", в том числе:

Икария в Греции;

Окинава в Японии;

Никойя в Коста-Рике;

Лома-Линда в Калифорнии.

Ученые также обнаружили, что людей в этих регионах помимо долгой продолжительности жизни также объединяют другие общие черты в том числе:

жизненная цель;

питательная здоровая диета;

низкий уровень стресса;

целенаправленные ежедневные физические нагрузки.

Кроме того ученые полагают, что долголетие населения "голубых зон" также может быть связано с окружающей средой — в основном сельской и менее загрязненной. Также более высокую продолжительность жизни связывают с особыми генами долголетия. В то же время исследование показывает, что генетика может объяснить лишь 20-25% долголетия. Это означает, что продолжительность жизни человека представляет собой сложное взаимодействие между образом жизни и генетическими факторами, которые способствуют долгой и здоровой жизни.

Секрет в рационе

Команда из Университета Англии Раскин также обнаружила, что каждая "голубая зона" придерживается собственного рациона, однако они также имеют нечто общее — их диета богата растительной пищей и, по-видимому, достаточно схожа во всех этих зонах. Например:

в Лома-Линда преимущественно придерживаются вегетарианского рациона;

в Окинаве наблюдается высокое потребление флавоноидов, встречающихся в растениях, в особенности фиолетовом картофели, сое и овощах; такая диета связана с улучшением здоровья сердечно-сосудистой системы — снижение инсультов и сердечных заболеваний;

в Никойе основу рациона составляют рис и бобы.

Однако растительная диета не является единственным "секретным фактором". На Сардинии например, местные жители потребляют умеренное количество мяса и морепродуктов в дополнение к местным овощам и традиционным продуктам, таким как хлеб, лепешка на закваске, мед и мягкие сыры. В некоторых зонах основу рациона также составляют оливковое масло, чай и вино (не более 1-2 стаканов в день. Ученые отмечают, что все эти продукты содержат антиоксиданты, помогающие защитить наши клетки от повреждений.

Команда предполагает, вероятно, именно сочетание всех этих факторов объясняет исключительное долголетие местных жителей. Кроме того, авторы исследования обнаружили, что в большинстве "голубых зон" люди питаются "из-под ножа", здесь также редко встречаются ультра обработанные продукты, фаст-фуд или сладкие напитки, способные ускорить старение.

Ученые также обнаружили так называемое "питание до уровня насыщения на 80% — простыми словами, местные жители придерживаются частичного снижения калорийности. Предполагается, что это также может повлиять на уровень продолжительности жизни.

Многие из факторов, составляющих эти диеты "голубой зоны" – в первую очередь растительные и натуральные цельные продукты – связаны с более низким риском хронических заболеваний, таких как болезни сердца и рак. Авторы исследования считают, что такая диета не только способствует более здоровой и продолжительной жизни, но также связана с более здоровым старением.

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