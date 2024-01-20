На Земле есть город, где люди живут намного дольше: как им это удается

Исследователи обнаружили, что в Калифорнии есть городок, где средняя продолжительность жизни выше, а здоровье лучше, чем в среднем по стране.

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Лома-Линда — городок в американском штате Калифорния, который также называют одной из "голубых зон" мира. Простыми словами, это область, где люди живут дольше и остаются более здоровыми до старости, пишет IFLScience.

Предыдущие исследования уже показали, что местные жители здесь здоровее и живут дольше, чем в среднем в США. Более того Лома-Линда ранее также был признан одним из 5 ярких примеров долголетия во всем мире. Так в чем же его секрет?

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Концепция земных "голубых зон" была основана журналистом и писателем Дэном Бюттнером. В общей сложности он назвал пять особенных зон, разбросанных по всему земному шару, характеризующихся исключительным долголетием. В том числе:

Окинава, Япония;

Сардиния, Италия;

Никойя, Коста-Рика;

Икария, Греция;

Лома-Линда, США.

Особенность Лома-Линда заключается в том, что здесь обитает всего 9000 человек, а их средняя продолжительность жизни на 10 лет превышает показатель по стране. Исследования показали, что мужчины в Лома-Линда доживают до 89 лет, тогда как женщины — до 91.

Исследователи считают, что существует несколько основных факторов, которые влияют на продолжительность местного населения. Однако одним из ключевых называют диету. Рацион жителей Лома-Линда связан с верой региона, поскольку адвентисты седьмого дня пропагандируют растительное питание, физические упражнения, общение и снижение стресса как образ жизни.

В более раннем исследовании команды из Стэнфордского университета ученые обнаружили, что всего за два месяца растительной диеты можно значительно улучшить свое здоровье. Тогда команда заявила, что большинству людей на Земле не помешало бы перейти на веганскую диету, чтобы улучшить свое здоровье и продлить жизнь.

В своем исследовании Бюттнер также обнаружил, что одним из ключевых факторов питания во всех "голубых зонах" являются бобы — исследователь утверждают, что во всех этих регионах местные жители съедают не менее одной чашки бобов в день. В результате исследователь предположил, что бобы, вероятно, являются чем-то вроде суперфуда в современном мире.

Изучив все 5 "голубых зон" мира Бюттнер пришел к выводу, что в действительности не существует "универсального лекарства для долголетия". Во всех отдельных регионах было множество мелочей, каждая из которых влияла на продолжительность жизни и здоровье людей. Но любопытно, что все эти мелочи были одинаковыми для людей в разных уголках мира.

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