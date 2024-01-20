На Землі є місто, де люди живуть набагато довше: як їм це вдається

Дослідники виявили, що в Каліфорнії є містечко, де середня тривалість життя вища, а здоров'я краще, ніж у середньому по країні.

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Лома-Лінда — містечко в американському штаті Каліфорнія, яке також називають однією з "блакитних зон" світу. Простими словами, це область, де люди живуть довше і залишаються більш здоровими до старості, пише IFLScience.

Попередні дослідження вже показали, що місцеві жителі тут здоровіші та живуть довше, ніж у середньому в США. Ба більше, Лома-Лінда раніше також був визнаний одним із 5 яскравих прикладів довголіття в усьому світі. То в чому ж його секрет?

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Концепцію земних "блакитних зон" заснував журналіст і письменник Ден Бюттнер. Загалом він назвав п'ять особливих зон, розкиданих по всій земній кулі, що характеризуються винятковим довголіттям. У тому числі:

Окінава, Японія;

Сардинія, Італія;

Нікойя, Коста-Рика;

Ікарія, Греція;

Лома-Лінда, США.

Особливість Лома-Лінда полягає в тому, що тут мешкає всього 9000 осіб, а їхня середня тривалість життя на 10 років перевищує показник по країні. Дослідження показали, що чоловіки в Лома-Лінда доживають до 89 років, тоді як жінки — до 91.

Дослідники вважають, що існує кілька основних факторів, які впливають на тривалість місцевого населення. Однак одним із ключових називають дієту. Раціон мешканців Лома-Лінда пов'язаний із вірою регіону, оскільки адвентисти сьомого дня пропагують рослинне харчування, фізичні вправи, спілкування та зниження стресу як спосіб життя.

У більш ранньому дослідженні команди зі Стенфордського університету вчені виявили, що всього за два місяці рослинної дієти можна значно поліпшити своє здоров'я. Тоді команда заявила, що більшості людей на Землі не завадило б перейти на веганську дієту, щоб поліпшити своє здоров'я і продовжити життя.

У своєму дослідженні Бюттнер також виявив, що одним із ключових чинників харчування у всіх "блакитних зонах" є боби — дослідник стверджує, що в усіх цих регіонах місцеві жителі з'їдають щонайменше одну чашку бобів на день. У результаті дослідник припустив, що боби, ймовірно, є чимось на кшталт суперфуду в сучасному світі.

Вивчивши всі 5 "блакитних зон" світу Бюттнер дійшов висновку, що насправді не існує "універсальних ліків для довголіття". У всіх окремих регіонах було безліч дрібниць, кожна з яких впливала на тривалість життя і здоров'я людей. Але цікаво, що всі ці дрібниці були однаковими для людей у різних куточках світу.

Раніше Фокус писав про те, що названо несподіваний наслідок кліматичної кризи Землі: висмоктує життя з людей.