Продовжити молодість. Названо дієту, яка допоможе залишатися здоровим у старості

Дослідники дійшли висновку, що споживання великої кількості одного типу білка може істотно поліпшити здоров'я в літньому віці.

Related video

Десятиліттями вчені прагнуть розкрити секрет вічного життя або хоча б знайти спосіб відстрочити старіння. Тепер учені виявили, що одна дієта з високим вмістом білка в середньому віці здатна значно поліпшити здоров'я людини в літньому віці, а також допомагає старіти правильно, пише Inverse.

У новому дослідженні, опублікованому в журналі The American Journal of Clinical Nutrition, команда з Тафтса і Гарвардського університету виявила, що дієта з високим вмістом рослинних білків і невеликою кількістю білків тваринного походження сприяє здоровому старінню. Особливо це стосується жінок.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Висновки дослідників ґрунтуються на даних когортного дослідження здоров'я медсестер, у якому взяли участь 120 000 реципієнтів. Під час дослідження було зібрано дані про їхній спосіб життя і здоров'я, починаючи з 1976 року.

За словами провідного автора дослідження і наукового співробітника Дослідницького центру харчування людини імені Джина Майєра Міністерства сільського господарства США при Університеті Тафтса Андреса Ардіссона Кората, споживання білка в середньому віці пов'язане зі зміцненням здоров'я в більш літньому віці. Однак команда також виявила, що джерело білка також має значення — отримання більшої частини білка з рослинних джерел у середньому віці, а також невеликої кількості тваринного білка, імовірно, сприяє здоров'ю та довголіттю в старшому віці.

Навколо рослинних дієт досі точиться безліч суперечок, проте результати великої кількості досліджень свідчать, що споживання великої кількості фруктів, овочів, цільнозернових, горіхів і насіння здатне знизити ризик, а часом навіть повернути назад, завдану шкоду організму. Йдеться про такі захворювання, як хвороби серця, діабет 2 типу, ожиріння і навіть деякі види раку. Нове дослідження, по суті, доповнює ці висновки.

Річ у тім, що з віком споживання білка стає дедалі важливішим для здорового фізичного та когнітивного функціонування організму. Причому вчені досі не впевнені чому це так важливо. Але тепер Корат з командою вважають, що важливий не сам білок, а його джерело.

Автори дослідження вважають, що користь, одержувана від рослинного білка, може полягати не в самому білку, а в інших поживних речовинах, що містяться в рослинах, наприклад, у харчових волокнах, що знижують рівень холестерину в крові, а також мікроелементах і антиоксидантах.

Утім, учені визнають, що нове дослідження має деякі обмеження. По-перше, більшість реципієнтів були білими, по-друге, дослідження було спостережливим, а отже є ймовірність, що деякі фактори не були враховані.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили щось, що змушує нас старіти вдвічі швидше за безробіття: про що йдеться.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.