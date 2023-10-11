Учені виявили щось, що змушує нас старіти вдвічі швидше за безробіття: про що йдеться

Нове дослідження припускає, що наш біологічний вік залежить не тільки від здорового способу життя і місцевості, в якій ми живемо.

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Століттями вчені намагаються розгадати секрет вічного життя і знайти щось, що допоможе нам уповільнити старіння. У новому дослідженні вчені пішли від зворотного і виявили те, що суттєво збільшує наш біологічний вік, пише IFLScience.

У новому дослідженні вчені виявили, що оренда житла змушує людей старіти швидше, причому негативний вплив, який вона може чинити на нашу біологію, вдвічі більший за безробіття. Це вельми неприємні новини для всіх тих, хто ще не встиг придбати власне житло. Утім, учені зазначають, що є хороші новини — ці наслідки оборотні.

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Під час дослідження вчені використовували дані репрезентативного поздовжнього дослідження домогосподарств Великої Британії, а також відповіді британського панельного опитування домогосподарств. Обидва набори даних містили деталі, що стосуються структурних стресорів, наприклад, цвілі та холоду, а також психосоціальних проблем, таких як високі ціни та перенаселеність.

Далі вчені зіставили ці дані з медичними записами, отриманими від респондентів опитування. У реципієнтів також було взято зразки крові для аналізу метилювання ДНК — показник біологічного старіння. Зазначимо, що в роботі вчені використовували дані про житлові умови респондентів приблизно за 10 років, після цього було проведено аналіз.

Результати дослідження свідчать про те. Що люди, які орендують житло, старіють швидше. Причому вплив оренди був настільки великий, що вдвічі перевищував руйнівні наслідки відсутності роботи. Дані також свідчать, що збільшення біологічного старіння також було на 50% більшим, ніж вплив колишнього курця порівняно з тим, хто не палив протягом усього життя.

Команда вважає, що швидше біологічне старіння, ймовірно, особливо поширене серед тих, хто затримував орендну плату і жив у місцях, що піддаються забрудненню та екологічним проблемам. З іншого боку вчені виявили, що соціальне житло нічим не відрізняється від власності, коли справа стосується темпів біологічного старіння.

Таким чином вчені дійшли висновку, що "складні житлові умови" негативно позначаються на здоров'ї людини й прискорюють її старіння. На щастя, на думку команди, біологічне старіння оборотне — достатньо поліпшити свої житлові умови.

Зазначимо, що це дослідження має лише спостережний характер, а тому вчені не можуть назвати причинно-наслідкові зв'язки. Однак автори вважають, що ключем до уповільнення біологічного старіння може стати поліпшення спілкування та умов життя людей.

Раніше Фокус писав про те, що вчені стверджують, що звернули старіння назад: що відомо.