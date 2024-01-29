Из воды торчит только темечко: назван первый континент Земли, который полностью нанесен на карту

Исследователи назвали континент, который был полностью нанесен на карту, в том числе и его фундамент до границы с океаном.

Зеландия существует уже около 60 миллионов лет, с тех пор как отделилась от суперконтинента Гондвана. Этот массив земной коры почти полностью погружен в воду, а потому официально до 2017 года его даже не считали континентом. Однако сегодня Зеландия переживает своего рода "возрождение", по крайней мере в исследовательском смысле, пишет IFLScience.

Теперь исследователи заявляют, что Зеландия стала первым континентом, который был полностью нанесен на карту. По словам ведущего автора исследования Ника Мортимера, создать карту Зеландии было чрезвычайно сложно до того, как она официально стала континентом. Основная проблема заключается в том, что почти 95% Зеландии находится под толщей воды, а потому ученым сложно исследовать трудно исследуемые подводные шельфы.

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К счастью, ученым все же удалось завершить картографирование континента площадь 5 миллионов квадратных километров. Теперь, по словам Мортимера, Зеландия официально стала первым континентом Земли, осадочные бассейны и вулканические породы, составляющие фундамент континента, были нанесены на карту.

Более ранние исследования уже показали, что кора Зеландии тоньше, чем кора большинства других континентов, однако ученые до сих пор не знают, что именно вызвало ее истончение. Впрочем, новые магнитные исследования предполагают, что потенциальной причиной истончения мог быть гигантский вулканический регион, существовавший здесь ранее.

По словам Мортимера, они с коллегами полагают, что регион "загорелся" между 100 и 60 миллионами лет назад, когда Зеландия отделилась от Гондваны. Ученые считают, что в этот период, продлившийся 40 миллионов лет, расплавленная магма выливалась из трещин, в результате чего континент растягивался и истончался.

Соавтор исследования Ванда Стратфорд считает, что до этого момента роль магмы в распаде Гондваны недооценивалась, однако теперь все изменилось. Команда также использовала датировку и химический анализ, в результате чего им удалось раскрыть полную карту еще одной ключевой истории Зеландии — ее гранитного хребта протяжностью 4000 километров.

Несмотря на множество факторов, которые удалось открыть ученым, Мортимер отмечает, что им еще предстоит открыть и изучить многое. Например, как и почему произошли основные геологические события, сформировавшие Зеландию.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли на Земле утерянные горы протяженностью 8 тыс. км.