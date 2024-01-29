Любовь к питомцам распространяется как "инфекция": почему домашние животные есть только у людей

Исследователи считают, что человек — единственное существо на планете, способное заводить домашних питомцев и заботиться о другом виде.

Люди тысячелетиями живут бок о бок со своими питомцами: статистика свидетельствует, что только в США больше половины людей имеют хотя бы одного питомца, на содержание которых в среднем ежегодно приходится более 100 миллиардов долларов, пишет Live Science.

В новом исследовании ученые задались вопросом: есть ли у какого-либо другого животного такое стремление заботиться о представителях другого вида и есть ли у каких-либо других животных, кроме человека, домашние животные? В мире существует множество примеров, когда животные "усыновляют других житных", например: горилла и котенок, слон, подружившийся с собакой, корова, которая усыновила кошку, гусь, объединившийся с черепахой и множество других. Однако все эти примеры объединяет нечто общее — все эти истории произошли в контексте "вмешательства человека".

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По словам почетного профессора Университета Западной Каролины в Северной Каролине Гарольда Херцога, большинство, известных науке случаев, произошли в парках дикой природы, домах людей или лабораториях, где ученые изучают поведение животных. В то же время в дикой природе подобных случаев всего несколько: дельфин усыновил детеныша кита, лев усыновил детеныша леопарда, капуцины усыновили игрунку, косатка, усыновившая гринду и горбатый дельфин, заботящийся об обычном дельфине.

Ученые отмечают, что во всех этих случаях неясно, каковы были эти связи: заботились ли животные о детенышах как о "питомцах" или "детенышах". По словам профессора Херцога, тот факт, что подобные случаи встречаются в дикой природе крайне редко, свидетельствует о том, что единственные животные, содержащие домашних животных — это люди.

По словам доцента кафедры антрозоологии Виндзорского университета в Канаде Бет Дейли, в общей сложности существует четыре теории о том, почему люди заводят домашних животных. А именно:

во-первых , это сигнализирует окружающим, что вы хороший партнер, поскольку способны о ком-то позаботиться;

, это сигнализирует окружающим, что вы хороший партнер, поскольку способны о ком-то позаботиться; во-вторых , люди могут использовать животных, чтобы научиться заботиться о собственных младенцах;

, люди могут использовать животных, чтобы научиться заботиться о собственных младенцах; в-третьих , домашние животные могут фактически заменять наших собственных;

, домашние животные могут фактически заменять наших собственных; в-четвертых, домашние животные попросту оказывают "позитивное присутствие на людей". Увы ни Херцог, ни Дейли не верят в эту теорию.

В то же время ученые обнаружили, что большинство исследований не смогли подтвердить положительное влияние наличия питомца на психическое и физическое здоровье человека. Подавляющее большинство исследований не обнаружили разницы риска развития депрессии среди людей с питомцами и без.

Более того, Херцог также считает, что теории о том, что забота о животных помогает нам заботиться о детях также не является правдивой, в действительности основная причина кроется в наших когнитивных способностях.

Ученые считают, основная причина того, что животные распространяются среди людей "со скоростью инфекции", заключается в том, что у людей есть способность "влюбляться в них". Предполагается, это связано с тем, что мы способны признать, что перед нами другие существа. Херцог также сказал, что "домашние животные заразны для людей", так как со временем становятся все более распространенными.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, кого люди любят больше: кошек или собак.