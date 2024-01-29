Самое сильное извержение в Европе: 540 000 лет назад на землю обрушилось 150 метров пепла (фото)

В Средиземном море обнаружены следы самого сильного извержения, которое когда-либо видела Европа — в 15 раз мощнее извержения Тонга.

В 2022 году произошло извержение подводного вулкана Тонга, побившее сразу несколько рекордов: во-первых, оно вызвало самые быстрые атмосферные волны, когда-либо наблюдавшиеся учеными, во-вторых, извержение вызвало первое со времен античности мега-цунами. В результате извержение подводного вулкана Тонга назвали самым мощным в истории, однако теперь все изменилось, пишет Live Science.

В новом исследовании ученые обнаружили на дне Средиземного моря то, что указывает, что вулкан Санторини выбросил в 15 раз больше материала, чем Хунга-Тонга, во время ранее неизвестного извержения. Исследователи отмечают, что об этом свидетельствует гигантский слой пемзы и пепла толщиной около 150 метров. Авторы исследования отмечают, что это извержение произошло около 520 000 лет назад и стала самым крупным из всех, которые когда-либо видела Европа.

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По словам ведущего автора исследования, профессора вулканологии в Университете Клермон-Оверни во Франции Тима Друитта, было известно, что в истории этого древнего вулкана было множество крупных взрывных извержений, наподобие того, что происходило с Кракатау. Однако следы масштабного извержения, обнаруженные недавно, свидетельствуют о взрыве вулкана невероятной силы.

В прошлом ученые провели обширные наземные исследования, которые нарисовали относительно подробную картину прошлого вулканизма на территории Греческой островной дуги, также известной как цепочка вулканических островов, простирающаяся от Греции до Турции. Исследователям уже было известно, что Санторини "вышел" из моря около 400 000 лет назад в результате последовательных извержений.

Ученые изучили керны, собранные на глубине 900 метров Фото: Tim Druitt

Друитт с коллегами пытались узнать больше о вулканической активности региона, а потому пробурили морские отложения вокруг Санторини. Далее ученые извлекли керны отложений на 12 буровых площадках на глубине около 900 метров. Далее ученые прочитали слои осадка "как книгу" и смогли восстановить события прошлого.

В результате команде удалось обнаружить остатки извержения, произошедшего более полумиллиона лет назад. Ученые полагают, что оно было такой силы, что, вероятно, стало одним из двух крупнейших извержений, которые когда-либо происходили на всей эллинской вулканической дуге.

Команда полагает, что в результате извержения было выброшено не менее 90 кубических километров вулканической породы и пепла. Для сравнения, во время извержения Тонга было выброшено лишь 6 кубических километров мусора.

Ученые считают, что данное открытие является чрезвычайно важным, так как показывает, что эллинская вулканическая дуга способна вызывать огромные подводные извержения. Хорошие новости заключаются в том, что человечество, вероятно, не ждет подобное мощное извержение ближайшие несколько сотен тысяч лет.

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