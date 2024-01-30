Выглядит многообещающе: компания Маска Neuralink впервые вживила чип в мозг человека

По словам основателя стартапа Илона Маска, устройство позволяет управлять телефоном или компьютером, а через них — почти любым устройством просто с помощью мысли.

Компания Neuralink впервые успешно внедрила чип в мозг человека. Первые данные свидетельствуют о многообещающем обнаружении нейронов. Об этом заявил основатель компании Илон Маск в Twitter.

Американский бизнесмен Маск поделился информацией о том, что первый человек получил имплант от стартапа Neuralink, специализирующегося на разработке мозговых чипов. По предварительным данным, функциональные характеристики устройства выглядят многообещающими.

Маск подчеркнул, что данное устройство дает возможность управлять телефоном или компьютером с использованием мыслей, а также взаимодействовать с практически любым другим устройством через них.

"Первыми пользователями будут те, кто потерял возможность пользоваться своими конечностями. Представьте себе, если бы Стивен Гокинг мог общаться быстрее, чем быстрый печатник или аукционист. Это цель", — заявил Илон Маск.

Пост Илона Маска

Напомним, в сентябре Neuralink получил одобрение от независимой комиссии Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) о начале испытания своего мозгового имплантата на пациентах с параличом.

Ранее в СМИ писали, что уже несколько лет компания Илона Маска Neuralink работала над созданием мозгового имплантата, который, как предполагается, должен облегчить жизнь людей и дать возможность общаться тем, кто ее не имеет. Исследователи уже провели испытания на животных и заявили, что с подопытными происходили ужасные вещи после вживления им чипа.