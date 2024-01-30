На МКС появится хирург: робот будет резать плоть человека во время полетов на Марс (фото)

Новая разработка поможет врачам проводить хирургические операции в космосе.

На борту Международной космической станции (МКС) скоро появится собственный робот-хирург, манипулятор которого может удерживать скальпель. Этого робота отправляют на околоземную орбиту, чтобы проверить его способность разрезать человеческую плоть в условиях микрогравитации, пишет Gizmodo.

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Робот-хирург отправляется на МКС во вторник, 30 января, в 19.07 по Киеву, на борту космического грузового корабля Cygnus от компании Northrop Grumman. Это будет уже 20-я коммерческая миссия NASA по доставке припасов и оборудования астронавтам на орбитальной станции. Космический грузовой корабль с почти 4 тоннами груза выведет в космос ракета-носитель Falcon 9 от компании SpaceX.

Робот-хирург под названием MIRA был создан американской компанией Virtual Incision и предназначен быть помощником для врачей при проведении хирургических операций удаленно. Но в данном случае цель миссии состоит в том, чтобы проверить работу робота за сотни километров от Земли на борту МКС в условиях микрогравитации.

Робот-хирург под названием MIRA был создан американской компанией Virtual Incision и предназначен быть помощником для врачей при проведении хирургических операций удаленно Фото: Gizmodo

Робот MIRA провел свою первую операцию еще в августе 2021 года, когда под руководством хирургов сделал пациенту один надрез с помощью скальпеля, удерживаемого манипулятором с двумя захватами на конце для удержания разных хирургических инструментов.

Согласно сообщению компании Virtual Incision, разработчики хотят провести испытание робота на орбите, чтобы в будущем он смог помогать хирургические операции астронавтам в космосе.

Робот MIRA будет работать внутри экспериментального ящика размером с микроволновую печь на борту МКС и выполнять действия, имитирующие операции, которые проводят хирурги. В частности, он будет разрезать натянутые резиновые ленты, которые имитируют человеческую плоть.

В нынешнем виде робот не может работать автономно и ему будут помогать хирурги с Земли, которые будут передавать нужные сообщения. Компания Virtual Incision работает над тем, чтобы сделать своего робота-хирурга более автономным, чтобы он смог выполнять свои функции самостоятельно.

Наличие на борту МКС робота, способного разрезать человеческую плоть, может быть полезным для будущих полетов в космос, когда астронавты отправятся в более длительные миссии на Луну или Марс.

Как уже писал Фокус, компания Илона Маска Neuralink впервые вживила чип в мозг человека. По словам Маска, устройство позволяет управлять телефоном или компьютером, а через них — почти любым устройством просто с помощью мысли.

Также Фокус писал о том, что Солнце на самом деле двигается внутри Солнечной системы, но не так, как можно это представить. При этом данные движения практические незаметны.

Напоминаем, что ученые выяснили, что популярный овощ вреден для здоровья астронавтов. Новое исследование предполагает, что листовые овощи, выращенные на МКС, не такие полезные, как может показаться, как уже писал Фокус.