Обнаружены следы человека возрастом 90 000 лет: это одни из самых древних отпечатков ног (фото)

Ученые обнаружили в Марокко одни из самых старых и лучше всего сохранившихся следов древнего человека в мире.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Scientific Reports, ученые обнаружили на пляже в Марокко (Северная Африка) две линии отпечатков человеческих ног, возрастом 90 тысяч лет. В общей сложности было обнаружено 85 хорошо сохранившихся следов древних людей, которые являются одними из самых старых. Две линии отпечатков образуют одну из лучше всего сохранившихся и самых больших подобных линий в мире, пишет Live Science.

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Ученые наткнулись на древние следы человека, когда изучали камни на одном из пляжей Марокко. Они были очень удивлены, когда обнаружили первый отпечаток ног древнего человека и сначала вообще не были уверены в том, что это именно следы человека. Но затем они обнаружили сразу две линии из большого количества следов.

По словам ученых, исследуемая местность является единственным известным в своем роде местом с обнаруженными древними человеческими следами в Северной Африке и Южном Средиземноморье.

ученые обнаружили на пляже в Марокко (Северная Африка) две линии отпечатков человеческих ног, возрастом 90 тысяч лет Фото: Live Science

Анализ показал, что 85 отпечатков ног оставила группа из пяти представителей раннего современного человека. С помощью анализа кристаллов кварца, который составляет большую часть песка на пляже, ученые выяснили, что группа ранних Homo sapiens, состоящая из нескольких поколений, гуляла здесь примерно 90 тысяч лет назад. Это происходило во время позднего плейстоцена или последнего ледникового периода, который закончился примерно 11 700 лет назад.

Основываясь на размере углублений отпечатков и их размере, ученые смогли определить приблизительный возраст людей, которые их составили. Анализ показал, что здесь перемещались как взрослые, так и подростки, и дети.

То, что древние человеческие следы так хорошо сохранились, ученые объясняют несколькими факторами, в том числе расположением пляжа и продолжительностью приливов и отливов, которые необходимы для сохранения следов. Также ученые отмечают тот факт, что пляж расположен на каменистой платформе, покрытой глинистыми отложениями. Эти отложения также способствовали сохранению следов.

Пока что ученые точно не могут сказать, что делала группа древних людей на этой местности, но дальнейший анализ этого места может раскрыть эту информацию.

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