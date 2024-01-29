Храм Посейдона в Греции оказался совсем не таким, как считалось: ученые сделали открытие (фото)

Исследуя храм Посейдона, археологи узнали, что он больше, чем считали ученые сначала. Они нашли еще один зал, назначение которого неизвестно.

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Храм Посейдона, обнаруженный в Клейди-Самиконе на Западном Пелопоннесе в Греции в 2022 году оказался больше, чем кто-либо ожидал. Об этом узнала команда исследователей Австрийского археологического института Австрийской академии наук и управления древностей Элиса Министерства культуры Греции, пишет Arkeonews.

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Храм, описанный античным автором Страбоном и расположенный у моря под древней крепостью Самикон, датируется VI веком до нашей эры. Интересно, что во второй половине IV века до н. э. он подвергся реконструкции. Недавние раскопки осенью 2023 года открыли больше секций храма, бросив вызов первоначальным предположениям о его размерах.

Храм, описанный античным автором Страбоном и расположенный у моря под древней крепостью Самикон, датируется VI веком до нашей эры Фото: OeAW-OeAI/Marie Kräker

Храм имеет 28 метров в длину и более 9 метров в ширину, состоит из двух внутренних помещений — начального зала и заднего зала или святилища — вместе с вестибюлем.

Археолог Биргитта Эдер, возглавляющая афинский филиал Австрийского археологического института Академии, рассказала об уникальности плана храма, заявив: "До сих пор мы не знаем ни одного подобного здания".

Одним из удивительных аспектов открытия является наличие центрального ряда из двух колонн, найденных в первом зале, которые поддерживают большую крышу, покрытую черепицей. Остается неясным, был ли храм двойным, посвященным двум божествам, или он функционировал как два зала, один за другим.

Популярная версия заключается в том, что одна из комнат могла служить местом встреч амфиктионии — свободного объединения городов трипольского региона, объединенных на религиозно-культурной основе.

Фото: OeAW-OeAI/Marie Kräker

Исследование также позволило выявить два этапа строительства храма. Во второй половине IV или первой половине III века до н. э. архаический храм VI века до н. э. был переделан.

Реконструкция включала перепрофилирование старой черепицы для крыши как основу для нового пола — метод, который является эффективным для изоляции от грунтовых вод и стабилизации пола.

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В будущем команда планирует больше узнать о размерах святилища в сотрудничестве с геоархеологами и геофизиками из Майнцского и Кильского университетов. Ученые ожидают найти и другие храмовые сооружения, алтари или сокровищницы.

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