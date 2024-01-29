Храм Посейдона у Греції виявився зовсім не таким, як вважалося: вчені зробили відкриття (фото)

Досліджуючи храм Посейдона, археологи дізналися, що він більший, ніж вважали науковці спочатку. Вони знайшли ще один зал, призначення якого невідоме.

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Храм Посейдона, виявлений у Клейді-Саміконі на Західному Пелопоннесі в Греції у 2022 році виявився більшим, ніж будь-хто очікував. Про це дізналася команда дослідників Австрійського археологічного інституту Австрійської академії наук та управління старожитностей Еліса Міністерства культури Греції, пише Arkeonews.

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Храм, описаний античним автором Страбоном і розташований біля моря під стародавньою фортецею Самікон, датується VI століттям до нашої ери. Цікаво, що в другій половині IV століття до н. е. він зазнав реконструкції. Нещодавні розкопки восени 2023 року відкрили більше секцій храму, кинувши виклик початковим припущенням про його розміри.

Храм, описаний античним автором Страбоном і розташований біля моря під стародавньою фортецею Самікон, датується VI століттям до нашої ери Фото: OeAW-OeAI/Marie Kräker

Храм має 28 метрів у довжину і понад 9 метрів у ширину, складається з двох внутрішніх приміщень — початкової зали і задньої зали або святилища — разом з вестибюлем.

Археологиня Біргітта Едер, яка очолює афінську філію Австрійського археологічного інституту Академії, розповіла про унікальність плану храму, заявивши: "Досі ми не знаємо жодної подібної будівлі".

Одним із дивовижних аспектів відкриття є наявність центрального ряду з двох колон, знайдених у першій залі, які підтримують великий дах, вкритий черепицею. Залишається неясним, чи храм був подвійним, присвяченим двом божествам, чи він функціонував як дві зали, одна за одною.

Популярна версія полягає в тому, що одна з кімнат могла слугувати місцем зустрічей амфіктіонії — вільного об'єднання міст трипільського регіону, об'єднаних на релігійно-культурній основі.

Фото: OeAW-OeAI/Marie Kräker

Дослідження також дозволило виявити два етапи будівництва храму. У другій половині IV або першій половині III століття до н. е. архаїчний храм VI століття до н. е. був перероблений.

Реконструкція охоплювала перепрофілювання старої черепиці для даху як основу для нової підлоги — метод, який є ефективним для ізоляції від ґрунтових вод і стабілізації підлоги.

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У майбутньому команда планує більше дізнатися про розміри святилища у співпраці з геоархеологами та геофізиками з Майнцського та Кільського університетів. Учені очікують знайти й інші храмові споруди, вівтарі чи скарбниці.

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