Краше некуда. Ученые примерили актеру Джереми Аллену Уайту "идеальное лицо" (видео)

Исследователи использовали золотое сечение, чтобы создать идеальное лицо американского актера, основанное на научных данных.

Американский актер Джереми Аллен Уайт, наиболее известный по роли Филиппа "Липа" Галлагера в сериале "Бесстыдники" и главной роли шеф-повара в сериале "Медведь", за которую он получил премию "Эмми" и два "Золотых глобуса", пишет Daily Mail.

Сердца фанатов по всему миру также покорила его горячая фотосессия для Calvin Klein, где он снялся в нижнем белье. В результате американский актер стал секс-символом, однако исследователи решили пойти дальше и примерили ему "идеальное лицо", основанное на научных данных и золотом сечении.

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"Идеальное лицо" с точки зрения науки было создано художником Хосе Антонио Салиба, также известным в TikTok од ником @jose_arrt. В своем видео он использовал анатомическую маску, которую наложил на изображение Джереми Аллена Уайта, отредактировав его черты лица. Таким образом актер получил "идеальное лицо", соответствующее шаблону, разработанному золотым сечением.

Отметим, что золотое сечение представляет собой математическое уравнение, разработанное еще в Древней Греции для определения "физического совершенства" путем сравнения измерений, соотношений и симметрии.

Еще в эпоху Возрождения художники и архитекторы использовали это уравнение в качестве помощника во время создания своих шедевров. С тех пор ученые адаптировали математическую формулу, равную 1/1,618, чтобы объяснить, что делает человека красивым.

Так выглядит Джереми Аллен Уайт с идеальным лицом Фото: TikTok

Для этого измеряется длина и ширина лица, а затем результаты делятся. Затем измерения проводятся от линии роста волос на лбу до точки между глазами, от точки между глазами и нижней частью носа и от нижней части носа до нижней части подбородка. Человек считается красивее, если эти числа равны.

В результате исследования формула "золотого сечения" была применена к лицу американского актера, но увы, отзывы в социальных сетях получились неоднозначными. Причем большинство пользователей сошлись на том, что оригинальное лицо Джереми Аллена Уайта намного привлекательнее, чем его "научный идеал".

Пользователи также посчитали, что "идеальное лицо" актера в действительности делает его походим на других голливудских звезд, а потому теряется некая "изюминка". Таким образом золотое сечение, возможно, и помогало художникам в прошлом создавать шедевры, но в случае с Джереми Алленом Уайтом, увы, не сработало.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали актера Роберта Паттинсона самым красивым мужчиной в мире.