Лучшая прогулка в жизни. Как выгуливать собаку так, чтобы она ежедневно была счастлива

Психолог для домашних питомцев дал несколько советов о том, как правильно выгуливать собак, чтобы они получали максимальное удовольствие от прогулки.

Ежедневная прогулка с собакой может стать настоящим источником радости для вас и вашего питомца. Исследователи обнаружили, что выгул собак даже при самых благоприятных обстоятельствах, увы, не всегда доставляет питомцам то удовольствие, какое могло бы, пишет Inverse.

Однако психологи домашних питомцев уверены, что несколько простых хитростей позволят владельцам собак получить максимум удовольствия от прогулки, более того ваши собаки будут в восторге от такой прогулки и получат максимум радости. Эксперты отмечают, что ключ к идеальной прогулке для питомца достаточно просто найти — необходимо лишь поставить себя на место питомца.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Считаем цветы, а не шаги

По словам почетного профессора поведения и благополучия животных Школы ветеринарной медицины Пенсильванского университета Джеймса Серпелла, собакам требуется минимум две прогулки в день продолжительностью не менее получаса.

Однако в этом вопросе количество шагов вовсе не главное — ученый советует сосредоточиться на времени, проведенном на улице, а вовсе не на пройденном расстоянии. По сути, он предлагает взглянуть на прогулку с точки зрения не только физического упражнения, но и умственного.

В отличие от нас, наши питомцы интерпретируют мир с помощью обнюхивания. Таким образом большая часть времени, отведенного на прогулку, может быть посвящена обнюхиванию и оставлению меток на деревьях. Может показаться бессмысленным обнюхивание фонарного столба, однако таким образом наш питомец пытается понять, сколько собак прошло этим же путем. Порой питомец может пометить написать на этот столб, и это им действительно необходимо — так животные метят свою территорию.

Эксперт также рекомендует не лишать прогулок пожилых собак и собак-инвалидов, они также нуждаются в этих радостях — если животные не могут передвигаться самостоятельно, их рекомендуют вывозить в мягких колясках.

Не торопитесь

Серпелл рекомендует не спешить на прогулке — поспешность может привести к тому, что ваш питомец начнет беспокоиться или расстроится. В долгосрочной перспективе это может обернуться в нежелательное поведение, например, разрушение мебели.

Эксперт также не рекомендует торопить питомца с необходимостью испражняться. Увы, такое подталкивание и давление может иметь неприятные психологические последствия — например, такое давление может приучить собаку подсознательно справлять свои нужды как можно дольше.

Подстройтесь под питомца

Все эти советы, по мнению Серпелла, сработают только в том случае, если будут адаптированы под вашу собаку, как минимум, во многом походка животного зависит от его породы. Более того, эксперт отмечает. Что некоторые собаки в действительности могут не любить гулять — в таком случае рекомендуется проводить с ними время на относительно уединенных участках открытого воздуха.

Серпелл также отмечает, что разнообразие маршрутов выгула является предпочтительным, однако даже регулярные тропы также не навредят питомцу. Во-первых, животное воспринимает эту территорию как знакомую, во-вторых, обилие запахов по-прежнему будет приковывать к себе внимание питомца.

Исследователь также рекомендует провести эти полчаса без спешки и с удовольствием: пока ваша собака будет обнюхивать и метить территории, вы, например, может послушать любимую музыку или подкаст.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, почему собаки едят траву и экскременты.