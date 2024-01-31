Возрастом 5500 лет. В древней гробнице не обнаружены черепа людей: что говорят ученые (фото)

Археологи обнаружили одну из самых старых каменных гробниц в Швеции эпохи неолита, где у похороненных людей отсутствуют черепа и некоторые кости.

Согласно исследованию, опубликованному в издании Journal of Neolithic Archaeology, археологи обнаружили одну из самых древних каменных гробниц в Швеции. Это захоронение было создано 5500 лет назад в эпоху неолита. В каменной могиле были обнаружены останки 12 людей, но многие из самых крупных костей, включая черепа, похоже, были удалены примерно в то время, когда туда помещали мертвых, пишет Live Science.

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Каменная могила была обнаружена еще летом прошлого года в одной из деревень, расположенной в 114 километрах к северо-востоку от города Гетеборга. Но результаты раскопок были представлены недавно.

Данная каменная могила имеет название дольмен и представляет собой гробницу, построенную из нескольких крупных камней. Подобные доисторические структуры можно обнаружить по всей Европе, но их также находили в Северной Африке и Южной Корее.

Данная каменная могила имеет название дольмен и представляет собой гробницу, построенную из нескольких крупных камней Фото: Live Science

Многие их этих гробниц были созданы в эпоху позднего неолита, примерно 5000 лет назад. Это был период завершения каменного века, когда люди начали выплавлять медь, бронзу и другие металлы, но уже занимались земледелием и одомашнили животных.

Археологи считают, что обнаруженная гробница была построена примерно в 3500 году до н.э. Таким образом она является одним из древнейших человеческих захоронений в Швеции, хотя известны могилы возрастом и 8000 лет.

Археологи считают, что обнаруженная гробница была построена примерно в 3500 году до н.э Фото: Live Science

Внутри гробницы ученые обнаружили останки как минимум 12 человек, включая младенцев и стариков. Археологи нашли кости рук и ног, фрагменты ребер и зубов, но у некоторых похороненных здесь людей отсутствовали черепа и более крупные кости, такие как кости бедер. По словам ученых, эта находка отличается от того, что ранее они находили. Обычно в таких могилах не хватает более мелких костей рук и ног.

Ученые предполагают, что недостающие кости могут быть связаны либо с погребальными обрядами, либо с другими традициями людей, которые здесь жили в эпоху неолита. Археологи считают, что кости убрали из могилы во время захоронения или вскоре после этого.

Ученые предполагают, что недостающие кости могут быть связаны либо с погребальными обрядами, либо с другими традициями людей, которые здесь жили в эпоху неолита Фото: Live Science

Ученые пока не смогли определить, как умерли эти люди, но на костях не обнаружены следы травм, а потому они скорее всего умерли не насильственной смертью. Сейчас авторы исследования проводят анализ ДНК, чтобы выяснить, является ли причиной смерти какая-то болезнь. Также этот анализ покажет, были ли похороненные люди родственниками.

Как показал химический анализ костей, люди из захоронения вероятно были земледельцами, которые потребляли молочные продукты, выращивали зерно и разводили животных. Известно, что в этом регионе Швеции люди занимались земледелием еще 6000 лет назад, то есть за 500 лет до создания обнаруженной гробницы.

По словам ученых, в данном регионе Швеции обнаружено много каменных гробниц эпохи неолита, но новая находка старше всех примерно на 150-200 лет. Поэтому гробница является не только одной из древнейших в Швеции, но и во всей Скандинавии.

Как уже писал Фокус, в Марокко обнаружены следы человека возрастом 90 000 лет и это одни из самых древних отпечатков ног в мире. Ученые обнаружили одни из самых старых и лучше всего сохранившихся следов древнего человека.