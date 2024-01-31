Защитник с грядки. Ученые нашли то, что поможет победить сальмонеллу раз и навсегда

Исследователи считают, что всего один продукт сможет избавить мир от бактерии, которая терроризирует наш кишечник.

Сальмонелла представляет собой род кишечных бактерий, которые проникают в кишечник и часто вызывают пищевое отравление. В новом исследовании ученые сосредоточились на одном брюшнотифозном серотипе сальмонеллы (Salmonella enterica Typhi), живущем лишь у людей и вызывающим брюшной тиф, когда попадает в кровоток из кишечника человека, а затем распространяется по всему организму, пишет Science Alert.

Как и в случае с другими бактериями пищевого происхождения, защититься от сальмонеллы поможет правильная обработка и хранение пищевых продуктов. Кроме того потребуется доступ к антибиотикам, которые позволяют людям избежать пищевого отравления сальмонеллой. Однако теперь ученые обнаружили, что существует еще одно средство, эффективно защищающее от сальмонеллы — его легко встретить на любой грядке. Результаты исследования были опубликованы в журнале Microbiology Spectrum.

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Авторы нового исследования обнаружили, что защититься от сальмонеллы поможет один из самых потребляемых продуктов в мире — томаты. Во-первых, они богаты витаминами, антиоксидантами и другими соединениями. Во-вторых, команда из Корнелльского университета обнаружила в помидорах два соединения, убивающие бактерии.

Команда отмечает, что они провели серию исследований и клеточных экспериментов сосредоточенных на подавлении брюшного тифа, так как он все еще остается большой проблемой общественного здравоохранения во многих странах. Речь идет о странах, где население не имеет доступа к чистой воде, канализации или вакцинам. Напомним, что брюшной тиф передается от человека к человеку через зараженную пищу или воду, а в наибольшей зоне риска находятся дети.

Известно, что в 2016 году первая в мире вспышка брюшного тифа охватила Пакистан. С тех пор прошло 8 лет, однако исследователи до сих пор опасаются, что подобные вспышки инфекции могут повториться вновь, если заболевание и его распространение не будет взято под контроль.

Таким образом, обнаружив, что помидоры потенциально могут быть полезны в борьбе с сальмонеллой, ученые продолжили свои исследования. По словам ведущего автора исследования, микробиолога Чонмина Сонга, команда использовала в тестах выращенные в лаборатории культуры Salmonella Typhi, а заем подвергла их воздействию свежевыжатого томатного сока — ученые обнаружили, что все бактерии погибли в течение 24 часов. Любопытно, что причиной была вовсе не кислотность сока.

Далее ученые просканировали геном томатов и в поисках генов, кодирующих белки, которые могут действовать как противомикробные агенты. Изначально у ученых было "четыре подозреваемых", однако в конце концов осталось лишь два антимикробных пептида, которые не только прекращали рост бактерий, но также уничтожали штамм, устойчивый ципрофлоксацину, основному антибиотику, используемому для лечения брюшного тифа.

После этого команда смоделировала форму двух пептидов-кандидатов, а также их взаимодействие с мембранами бактериальных клеток — как и предполагалось, клеточные мембраны сальмонеллы были разрушены всего в течение 45 минут. Ученые продолжили исследование и обнаружили, что соединения в томатном соке также способны уничтожить Salmonella Typhimurium — штамм, вызывающий несмертельные отравления.

Ученые отмечают, результаты и исследования вовсе не означают, что для защиты от сальмонеллы стоит галлонами пить томатный сок, увы, ни один продукт в мире не сможет "творить чудеса в одиночку". Однако команда считает, что соблюдение правил пищевой гигиены и введение в рацион помидоров в действительности может помочь предотвратить болезни и пищевые отравления.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.