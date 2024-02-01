Наводнения, массовый голод и смерть отменили: почему Земля не погибнет из-за изменения климата

Ученая, утверждающая, что человечество погибнет в результате климатического кризиса, назвала 7 веских причин, почему этого не произойдет.

Годами ученые предупреждали, что на планету надвигается климатический кризис, который приведет к гибели человечества: 2023 год уже стал самым жарким в истории наблюдений, а на Землю обрушились невероятные волны жары, засухи и лесных пожаров. Более того, ученые даже заявили, что жара на планете достигла такого уровня, что красного больше недостаточно для ее обозначения. Специалист по данным из Оксфордского университета Ханна Ричи была одной из тех, кто заявлял, что человечество погибнет из-за изменения климата, пишет Daily Mail.

Теперь ученая считает, что Судный день для человечества на Земле стоит отменить: людям больше не угрожает климатический кризис, а проблемы, связанные с ним, вероятно, преувеличены. Ханна Ричи считает, что предупреждения о конце света, невероятных наводнениях, массовом голоде и смертях в результате стихийных бедствий преувеличены и затмевают прогресс, который был достигнут людьми в последнее время.

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Исследовательница даже опубликовала книгу "Конец света" и назвала 7 ключевых факторов, которые заставили ее изменить свое мнение. Ханна Ричи полагает, что будет меньше вреда, если считать, что тотальная гибель является преувеличением, поскольку "преувеличение лишь действует как противовес тем, кто преуменьшает проблемы". В результате теперь исследовательница поддерживает идею о том, что "оптимистичный и честный путь вперед" лучше, чем твердить человечеству, что оно умрет из-за изменений климата.

Ричи, опубликовавшая книгу "Это не конец света", недавно поделилась семью ключевыми моментами, которые заставили ее изменить свою позицию Фото: Ryan Lash/TED

Мелочи портят общую картину

Чрезмерное преувеличение заставило Ричи взглянуть на проблему с другой стороны и теперь ученая считает, что оно отвлекает нас на мелкие проблемы. Например, людям часто советуют отказаться от использования пластика, использовать энергосберегающие лампочки и перерабатывать отходы. Однако польза от этого процесса не столь велика.

В то же время человечество забывает о более важных вещах, например, установке теплового насоса, переходе на более растительную диету, сокращении пищевых отходов, переходе на экологически чистую энергию, а также вождении и полетах.

Миф о местной и органической еде

Многие рестораны и люди с гордостью заявляют, что потребляют лишь местные и органические продукты, предполагая, что таким образом могут сократить выбросы парниковых газов за счет сокращения расстояния доставки и отказа от использования удобрений на основе ископаемого топлива.

Исследование 2021 года показало, что в это верят 6 из 10 человек, однако реальность такова, что на "продовольственные мили" приходится лишь 5% мировых выбросов, приписываемых пищевой промышленности. Например, недавнее исследования Оксфордского университета показывает, что потребление всего 100 г мяса в день создает в 4 раза больше парниковых газов в сравнении с веганской диетой.

Что касается органических удобрений, здесь тоже есть плохие новости — они также выделяют выбросы парниковых газов и загрязняют воду. Кроме того, органические фермы используют больше земли, а значит выделяют больше углерода. В исследовании 2020 года ученые обнаружили, что производство органического и неорганического мяса в действительности выделяют одинаковое количество выбросов.

Экологический кризис преодолен

Начиная с 1980-х годов человечество столкнулось с почти глобальной катастрофой, когда британский метеоролог Джонатан Шанклин обнаружил дыру в озоновом слое Земли. Эта пробоина возникла в результате выброса в атмосферу искусственных химикатов, в том числе ХФУ (хлорфторуглеродов).

Далее последовало подписание Монреальского протокола в декабре 1987 года — страны договорились о совместном прекращении производства ХФУ. С тех пор выбросы ХФУ снизились на 99%, а озоновая дыра медленно сокращается.

Выбросы на душу населения достигли пика

Оценки Global Carbon Projected свидетельствуют о том, что в 2023 году выбросы углекислого газа выросли примерно на 1%, однако темпы значительно медленнее в сравнении с 1990-ми и началом 2000-х.

Ричи считает, что в последние 5-10 лет выбросы "достигли длительного плато", это предполагает, что мир движется к своему пику, однако этого недостаточно. Исследовательница считает, что человечеству необходимо срочно достичь пика, а затем сократить выбросы, чтобы попытаться двигаться по более перспективной траектории.

Глобальные выбросы на душу населения, похоже, достигли пика в 5,4 тонны в 2012 году и с тех пор остаются примерно в том же диапазоне. В 2021 году из-за карантина из-за Covid-19 произошел заметный спад.

Наш выбор имеет значение

Один из способов, которые люди используют в своей войне с изменением климата заключается в использовании зеленой энергии и продуктов с низким содержанием углерода — и это хорошо. Личный выбор посылает сигнал правительствам о необходимости таки вещей, как электромобили, солнечные батареи и продукты растительного происхождения.

По сути, как только спрос достигнет пика, цены на такие товары снизятся и они станут более доступными.

Альтернативы ископаемому топливу

В современном мире доступно несколько альтернатив ископаемому топливу. При этом затраты на солнечную энергию снизились на 90%, а на ветровую — на 70%.

1,5 градуса по Цельсию не является переломным моментом

Многие страны взяли на себя обязательство ограничить глобальное потепление на уровне до 1,5 градуса по Цельсию в сравнении с доиндустриальным уровнем. Увы, результаты исследований показывают, что человечество преодолеет этот предел уже к концу десятилетия.

Цель по потеплению воспринимается как "порог", и как только она будет пройдена, мы вступим во времена экологической катастрофы. Однако по словам Ричи, это не правда. Последствия изменения климата усиливаются с каждым шагом потепления. И они увеличиваются нелинейно, а потому человечеству никогда не поздно продолжать борьбу с климатическим кризисом.

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