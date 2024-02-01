Подсмотрели у обезьян. Розовощекие попугаи используют клюв, чтобы качаться на ветке (видео)

Исследователи обнаружили вид попугаев с совершенно уникальной походкой — раскачиваются на клюве, как обезьяны на деревьях.

Попугаи невероятно умны и красивы и ученым много известно об их жизни, однако этим миниатюрным созданиям все еще есть, чем нас удивить. В новом исследовании ученые впервые обнаружили удивительный вид попугаев с неизвестной ранее походкой — используют клюв, чтобы раскачиваться на ветке, как обезьяны, пишет IFLScience.

В ходе исследования ученые наблюдали за четырьмя розовощекими неразлучниками (Agapornis rosiecollis), которые передвигались по ветке с помощью клювов. Команду настолько удивило поведение птиц, что они пришли к выводу — это первый зарегистрированный вид, передвигающийся таким образом. К слову, более ранние наблюдения также показали, что представители этого вида используют клюв, чтобы взбираться по стенам.

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Команда провела два эксперимента, чтобы узнать больше о любопытной походке птиц. Во время первого эксперимента ученые подвесили тонкую ветвь с нажимными пластинами, прикрепленными к деревянной платформе. Таким образом ученым удалось выяснить, какая сила приходится на одну конечность. Далее исследователи проанализировали движение центра масс, связанных с клювом. В общей сложности было произведено 129 испытаний.

По словам соавтора исследования Мелоди Янг, ветвь в эксперименте была слишком тонкой, чтобы попугаи могли просто ходить по ней, а потому им пришлось проявить изобретательность. Фактически, чем меньше субстрат, тем труднее оставаться в вертикальном положении, не опрокидываясь, поэтому естественным решением было бы залезть под него и просто повиснуть. Однако попугаи действовали иначе.

Во втором эксперименте ученые сократили длину опоры и повторили эксперимент с измерениями — в общей сложности было зафиксировано 500 шагов и 142 попытки. Во время обоих экспериментов движения птиц фиксировались высокоскоростными камерами.

Ученые отмечают, что не проводили никаких дополнительных обучающих тестов. Фактически они просто поместили в бокс всех четырех розовощеких неразлучников и все они вели себя совершенно одинаково. После экспериментов ученые просмотрели видео и обнаружили, что движение начиналось с захвата клювом ветви, а затем задние ноги отпускали ветвь и поворачивались вперед с центром массы. После этого ноги вновь захватывают стержень, а клюв держит ветвь перед собой. Далее этот процесс повторяется снова и снова. Авторы исследования также обнаружили, что сила клюва попугаев фактически была равна силе лап гиббона, которую бы он приложил к дереву, покачиваясь на нем.

Исследователи пришли к выводу, им удалось задокументировать совершенно новый вид передвижения птиц, который отличается от всех других, где также используется клюв.

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