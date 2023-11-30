Сбежали из "плена" и захватили Европу: попугаи настолько освоились, что создали свои диалекты

Удивительные пернатые прибыли сюда не по своей воле, но сбежав от людей смогли построить свои популяции и обзавестись новыми диалектами.

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Европа удивительна тем, что несмотря на количество обитающих здесь попугаев, среди них нет ни одного местного вида. При этом ученым известно, что существует достаточно большая и разнообразная европейская группа видов попугаев, которые создали свои натурализованные колонии, по мере того, как им все чаще удавалось вырваться из "плена" или их намеренно выпускали в дикую природу, пишет Forbes.

Исследования показывают, что эти попугаи, как правило, живут в непосредственной близости к людям в городах, городских парках и загородных садах. Одним из наиболее распространенных натурализованных видов является попугай-монах (Myiopsitta monachus), который создал большие популяции в нескольких странах Европы за последние 50 лет — именно тогда их впервые завезли в Европу.

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По данным исследователей из Института поведения животных Макса Планка и Института эволюционной антропологии Макса Планка, попугаи-монахи, как и люди, распространились по всему континенту и, как предполагают ученые, выработали свои региональные диалекты. Ученые обнаружили, что пернатые создают свои колонии на основе гнездящихся пар, занимающих отдельные "квартирные гнезда", выстроенные на деревьях, фонарных столбах и других конструкций. Ученые отмечают, что эти социальные "многоквартирные гнезда" в конце концов могут достигать веса небольшого автомобиля.

Карта мест, где проводилось исследование Фото: Max Planck Institute for Biology

В ходе исследования ученые зафиксировали и проанализировали аудиозаписи криков попугаев-монархов в 39 парах, в восьми горах Испании, Бельгии, Италии и Греции. По словам соавтора исследования, поведенческого эколога Стивена Тиндела, они с коллегами обнаружили, что попугаи-монахи, как и люди, обладают уникальными способами общения в зависимости от того, в какой части Европы они живут.

Далее ученые использовали новый статистический метод для анализа и сравнения аудиозаписей криков этих попугаев, сделанных внутри каждого из 8 городов, а после сравнили их между городами. В результате ученые обнаружили, что изучаемые попугаи действительно звучат по-разному в зависимости от того, где они живут.

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