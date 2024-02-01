Мощная ракета Илона Маска доставит на орбиту новую космическую станцию за один полет (фото)

Компания SpaceX заключила контракт с двумя компаниями на доставку с помощью ракеты Starship орбитальной станции Starlab.

Принадлежащую Илону Маску компанию SpaceX два разработчика новой космической станции Starlab выбрали в качестве подрядчика для доставки последней на орбиту. Известно, что это сделает новейшая ракета-носитель Starship где-то в конце этого десятилетия. Новая космическая станция станет одним из нескольких частных аванпостов на орбите, которые призваны заменить стареющую Международную космическую станцию (МКС). Последняя закончит свою работу либо в 2030, либо в 2031 году, пишет Space.

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NASA в 2021 году выделила американской компании Voyager Space 160 млн долларов на создание новой космической станции Starlab. В 2023 году к разработке орбитального аванпоста присоединилась компания Airbus. 31 января стало известно, что два разработчика новой орбитальной станции выбрали мегаракету Starship от компании SpaceX в качестве транспортного средства для доставки на орбиту Starlab.

Сумма контракта не разглашается, но известно, что станция Starlab будет отправлена к 2030 году на орбиту в полностью собранном виде всего за один запуск. Также неизвестно с какого именно космодрома состоится запуск.

Сумма контракта не разглашается, но известно, что станция Starlab будет отправлена к 2030 году на орбиту в полностью собранном виде всего за один запуск. Также неизвестно с какого именно космодрома состоится запуск Фото: space.com

Мегаракета Starship высотой 122 метра пока что считается самой большой и самой мощной ракетой-носителем из всех существующих. Эта ракета является многоразовой и предназначена также для доставки людей и грузов на Луну и Марс в будущем. Согласно техническим данным Starship может поднять в космос 150 тонн грузов.

Но есть одна, при чем большая проблема. До сих пор ракета Starship не прошла успешно испытания. Первые два испытательных запуска ракеты, в апреле и ноябре прошлого года, закончились взрывами, хотя ракета достигла космоса во время второго полета, как уже писал Фокус.

Поэтому SpaceX еще нужно продемонстрировать успешный полет в космос, который осуществит ракета Starship. Предполагалось, что третий испытательный полет произойдет в феврале этого года, но пока нет уверенности в том, что это произойдет.

Мегаракета Starship высотой 122 метра пока что считается самой большой и самой мощной ракетой-носителем из всех существующих Фото: SpaceX

Несмотря на то, что Starship еще находится в процессе доработки, компания Илона Маска уже заключила несколько контрактов, которые предусматривают использование ракеты в качестве транспортного средства, как только она будет готова к использованию.

Например, уже есть космические туристы, которые приобрели места на ракете Starship для того, чтобы совершить полет вокруг Луны и обратно. Также SpaceX заключила контракт с NASA, который предусматривает, что модифицированная версия Starship будет выступать в роли посадочного модуля для астронавтов, улетевших на Луну. Такой посадочный модуль находится еще в разработке и это повлияло на то, что NASA пришлось перенести дату возвращения американских астронавтов на Луну с 2025 на 2026 год, как уже писал Фокус.

SpaceX заключила контракт с NASA, который предусматривает, что модифицированная версия Starship будет выступать в роли посадочного модуля для астронавтов, улетевших на Луну Фото: SpaceX

Напоминаем, что астронавты, которые находятся на МКС, сделали удивительный снимок Земли из космоса. На изображении видно собственное свечение атмосферы нашей планеты, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал том, что ракета-носитель компании SpaceX отправит на Луну частный модуль с грузом от NASA. Если посадочный модуль Nova-C успешно приземлится на Луне, то он станет первым частным космическим аппаратом, который сделал это.