Избежать проблем с сердцем и инсульта: уровень холестерина играет в этом ключевую роль

Болезни сердца зачастую являются тяжелыми и опасными для жизни, а их обнаружение не всегда бывает своевременным, однако контролируя уровень холестерина и сдавая анализы мы можем обезопасить себя.

Холестерин, часто ассоциирующийся с проблемами со здоровьем, играет важнейшую, но сложную роль в нашем организме. Поскольку миллионы людей страдают от его высокого уровня, наука стремится объяснить нам, что такое холестерин, почему он важен и как мы можем эффективно управлять им, пишет The New York Times.

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Холестерин — это вид жира в крови, который необходим для здорового функционирования организма, но в больших количествах он может быть вреден. Он вырабатывается в печени, а также поступает с такими продуктами, как мясо и молоко. Хотя мы часто слышим об опасности высокого уровня холестерина, понимание того, когда нужно его проверять и что именно означают определенные цифры, может сбить с толку.

Холестерин крайне важен для создания клеточных мембран и гормонов. Однако слишком большое количество холестерина, особенно того, который известен как ЛПНП (липопротеин низкой плотности), может привести к таким проблемам, как инфаркты и инсульты. Это происходит потому, что избыток холестерина может накапливаться в артериях, образуя бляшки, которые блокируют кровоток. Высокий уровень холестерина обычно не проявляется симптомами, поэтому анализы жизненно важны для выявления проблемы на ранней стадии.

Взрослые должны проверять уровень холестерина каждые четыре-шесть лет, начиная с 20-летнего возраста. Тем, у кого есть факторы риска, такие как высокое кровяное давление или семейная история сердечных заболеваний, может потребоваться более частое тестирование. Удивительно, но риск сердечных заболеваний может начаться в раннем возрасте, поэтому детям в возрасте 9 или даже 2 лет (при наличии семейного анамнеза) может потребоваться тестирование.

Холестерин измеряется с помощью анализа крови, выявляющего уровень различных его типов: ЛПНП (плохой холестерин), ЛПВП (хороший холестерин) и триглицеридов (другой тип жира). Общий холестерин — это сумма этих показателей. Основное внимание уделяется ЛПНП, идеальный уровень которого не превышает 100 мг/дл. Уровень ЛПВП, напротив, должен быть выше, так как он помогает выводить холестерин из организма. Триглицериды также имеют значение, их уровень лучше всего поддерживать на уровне менее 150 мг/дл.

Диета играет большую роль в контроле уровня холестерина. Употребление продуктов, богатых растворимой клетчаткой (например, цельное зерно и фрукты) и полиненасыщенными жирами (например, орехи и авокадо), может снизить уровень ЛПНП. Физические упражнения также помогают снизить уровень ЛПНП и повысить уровень ЛПВП. Однако в некоторых случаях может потребоваться прием лекарств, таких как статины, особенно если изменения образа жизни недостаточно или если существует высокий риск сердечных заболеваний.

Высокий уровень холестерина — "тихий" фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов. Регулярное тестирование и корректировка образа жизни могут значительно снизить этот риск. Понимание уровня холестерина и способов влияния на него — важный шаг в поддержании здоровья сердца.

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