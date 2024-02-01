Оставят лишь мех и кости. Сколько времени нужно пираньям, чтобы съесть собаку (видео)

Исследователи рассказали, сколько потребуется пираний, чтобы поглотить собаку и сколько времени это займет у рыб.

У пираний острые как бритва зубы и они часто путешествуют косяками в несколько десятков особей. Свидетельства путешественников, кинематограф и литература убедили нас, что эти вооруженные острыми зубами рыбы чрезвычайно опасны для человека и всего живого, что встретится на их пути. Но так ли это на самом деле? Ученые рассказали, всю правду, пишет Live Science.

По словам куратора по поведению и благополучию аквариума в Новом Орлеане Кристин Грзенды, существует несколько видов этих пресноводных рыб, вооруженных острыми зубами, и не все из них плотоядны. Например, краснобрюхие пираньи (Pygocentrus nattereri), которых часто связывают с нападениями на людей, в действительности всеядны. Простыми словами, они могут питаться фруктами, растениями и семенами, но также могут поглощать ракообразных, насекомых, другую рыбу и даже людей. В их желудках ученые ранее также находили остатки птиц, змей и мелких млекопитающих.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Именно краснобрюхие пираньи являются источником репутации пожирателей плоти мелких и крупных млекопитающих. Однако ученые отмечают, что близкие родственники пираний, тамбаки (Colossoma macropomum), питаются исключительно растительной пищей и не несут угрозу животным и насекомым.

Как правило, пираньи живут группами от 10 до 100 особей, но это не связано с охотой: в действительности они сбиваются в стаи, чтобы защищаться от хищников и защищать территорию. И все же, могут ли пираньи съесть собаку и сколько времени им потребуется? По словам старшего аквариумиста Галереи умеренного климата Аквариума Новой Англии Эллисон Вальц-Хилл, одна пиранья способна перемещаться невероятно быстро и поедать добычу.

В среднем пираньи весят около 541 грамма и съедают 12 граммов пищи за 30 секунд. Если представить, что они очень голодны, хищные рыбы способны поглотить около 68 граммов за один прием пищи. Если в их поле зрения окажется средняя собака весом 22,7 кг, а пираньи будут слишком голодны — 267 взрослым особям потребуется около 3 минут, чтобы обладать кости. Отметим, что расчеты были произведены с учетом вычета 4,5 кг от веса собаки, так как кости и мех не привлекают пираний.

В то же время ученые отмечают, что в действительности скорость поедания добычи во многом зависит от размера пираний и того, насколько они голодны. Однако стоит отметить, что пираньям не часто выпадает шанс съесть столь крупное млекопитающее как собака, а потому они, вероятно, предпочтут более легкую и доступную добычу.

Вальц-Хилл также отмечает, что репутация пираний во многом преувеличена. В действительности они нападают на крупную добычу лишь в том случае, если они сильно ранена или уже мертва.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли останки пираньи Юрского периода.