В Аргентине пираньи откусили палец 13-летней девочке (фото)
Пираньи ведут себя агрессивно — от укусов хищный рыб в последнее время пострадало около 30 человек.
В Аргентине пираньи напали на 13-летнюю девочку, которая плавала в реке Парана в Санта-Фе, и искусали ей конечности. Родители девочки отвезли ее в больницу, но врачам не удалось спасти палец на ноге. Об инциденте, 24 ноября, сообщило издание Daily Mail.
Один из спасателей, Серхио Берарди, который прибыл на место происшествия, утверждает, что причиной участившихся случаев нападения пираний на людей стали повышение температуры в регионе и низкий уровень воды в реке. Поэтому рыбы ведут себя более агрессивно — за последнее время от укусов хищных рыб пострадало около 30 человек.
"Дежурные спасатели буквально сбились с ног, в попытках помочь всем пострадавшим людям", — говорит Берарди.
Сложность ситуации еще заключается в том, что пираньи передвигаются косяками и нападают внезапно. И когда много людей одновременно находятся в воде, спасатели при нападении пираний не всем могут помочь.
Местные власти после инцидента запретили купаться в реке, поставив вдоль берега запретные таблички.
Напомним, что в Германии были обнаружены останки рыбы Piranhamesodon pinnatomus, которая жила около 150 миллионов лет назад. Ученые подтвердили удивительную сходство древней рыбы с современными пираньями.