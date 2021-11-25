В Аргентине пираньи откусили палец 13-летней девочке (фото)

Пираньи ведут себя агрессивно — от укусов хищный рыб в последнее время пострадало около 30 человек.

В Аргентине пираньи напали на 13-летнюю девочку, которая плавала в реке Парана в Санта-Фе, и искусали ей конечности. Родители девочки отвезли ее в больницу, но врачам не удалось спасти палец на ноге. Об инциденте, 24 ноября, сообщило издание Daily Mail.

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Один из спасателей, Серхио Берарди, который прибыл на место происшествия, утверждает, что причиной участившихся случаев нападения пираний на людей стали повышение температуры в регионе и низкий уровень воды в реке. Поэтому рыбы ведут себя более агрессивно — за последнее время от укусов хищных рыб пострадало около 30 человек.

"Дежурные спасатели буквально сбились с ног, в попытках помочь всем пострадавшим людям", — говорит Берарди.

Сложность ситуации еще заключается в том, что пираньи передвигаются косяками и нападают внезапно. И когда много людей одновременно находятся в воде, спасатели при нападении пираний не всем могут помочь.

Местные власти после инцидента запретили купаться в реке, поставив вдоль берега запретные таблички.

Напомним, что в Германии были обнаружены останки рыбы Piranhamesodon pinnatomus, которая жила около 150 миллионов лет назад. Ученые подтвердили удивительную сходство древней рыбы с современными пираньями.