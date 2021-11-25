В Аргентині піранії відкусили палець 13-річній дівчинці (фото)
Піранні поводяться агресивно — від укусів хижих риб останнім часом постраждало майже 30 осіб.
В Аргентині піранії напали на 13-річну дівчинку, яка плавала в річці Парана в Санта-Фе, і покусали їй кінцівки. Батьки дівчинки відвезли до лікарні, але лікарям не вдалося врятувати палець на нозі. Про інцидент 24 листопада повідомило видання Daily Mail.
Один із рятувальників, Серхіо Берарді, який прибув на місце події, стверджує, що причиною випадків нападу пірань на людей стали підвищення температури в регіоні та низький рівень води в річці. Тому риби поводяться агресивніше — останнім часом від укусів хижих риб постраждали майже 30 осіб.
"Чергові рятувальники буквально збилися з ніг, намагаючись допомогти всім постраждалим людям", — говорить Берарді.
Складність ситуації ще в тому, що піранії пересуваються косяками і нападають раптово. І коли багато людей одночасно перебувають у воді, рятувальники під час нападу піраній не всім можуть допомогти.
Місцева влада після інциденту заборонила купатися в річці, поставивши вздовж берега заборонені таблички.
Нагадаємо, що в Німеччині було виявлено рештки риби Piranhamesodon pinnatomus, яка жила приблизно 150 мільйонів років тому. Учені підтвердили дивовижну схожість стародавньої риби із сучасними піраньями.