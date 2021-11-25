В Аргентині піранії відкусили палець 13-річній дівчинці (фото)

Піранні поводяться агресивно — від укусів хижих риб останнім часом постраждало майже 30 осіб.

В Аргентині піранії напали на 13-річну дівчинку, яка плавала в річці Парана в Санта-Фе, і покусали їй кінцівки. Батьки дівчинки відвезли до лікарні, але лікарям не вдалося врятувати палець на нозі. Про інцидент 24 листопада повідомило видання Daily Mail.

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Один із рятувальників, Серхіо Берарді, який прибув на місце події, стверджує, що причиною випадків нападу пірань на людей стали підвищення температури в регіоні та низький рівень води в річці. Тому риби поводяться агресивніше — останнім часом від укусів хижих риб постраждали майже 30 осіб.

"Чергові рятувальники буквально збилися з ніг, намагаючись допомогти всім постраждалим людям", — говорить Берарді.

Складність ситуації ще в тому, що піранії пересуваються косяками і нападають раптово. І коли багато людей одночасно перебувають у воді, рятувальники під час нападу піраній не всім можуть допомогти.

Місцева влада після інциденту заборонила купатися в річці, поставивши вздовж берега заборонені таблички.

Нагадаємо, що в Німеччині було виявлено рештки риби Piranhamesodon pinnatomus, яка жила приблизно 150 мільйонів років тому. Учені підтвердили дивовижну схожість стародавньої риби із сучасними піраньями.