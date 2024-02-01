Утерянное звено эволюции кошек: обнаружен свирепый предок домашних пушистиков

Исследователи нашли новый вид, который относится к семейству кошачьих.

Команда палеонтологов обнаружила в Испании новый вид древних кошачьих, основываясь на фрагменте окаменелой челюсти, пишет Phys.org.

Группа ученых обнаружила окаменелость челюстной кости недалеко от нынешнего Мадрида. Речь идет о почти полной половине нижней челюсти, на которой сохранились почти все зубы, кроме резцов.

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Окаменелость была обнаружена на месте, где велось строительство по расширению станции метро. Сейчас находка хранится в Национальном музее естественных наук. Исследователи утверждают, что найденная окаменелость сохранилась в превосходном состоянии.

Изучение находки показало, что она принадлежала владельцу, который относится к новому виду кошачьих, названному Magerifelis peignei.

Древняя родственница кошек принадлежала к сестринской кладе, которая теперь включает в себя такие современные виды, как пиренейская рысь (Lynx pardinus). У этой кошки была уникальная особенность – нижний второй моляр, который имеется только у одного вида современных кошек.

По словам команды, животное из семейства кошачьих весило примерно 7,61 кг, что почти в два раза превышает средний вес современной домашней кошки. Размеры нового вида скорее можно сравнить с современной рысью.

Также отмечается, что часть найденной челюсти указывает на то, что пасть древней кошки была достаточно крупной в сравнении с остальными частями ее тела.

Предполагается, что у животного был сильный укус, который позволял ей поймать относительно крупную добычу, вероятно, разгрызая горло жертве.

Исследователи отмечают, что окаменелость, благодаря наличию второго моляра, также помогает заполнить некоторые пробелы в истории эволюции кошек.

Напомним, ученый случайно обнаружил новый вид "адской курицы" еще неизвестный науке. Исследователь купил окаменелости, пытаясь закончить свой университетский проект, но случайно наткнулся на окаменелости совершенно нового вида.