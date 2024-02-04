Ученые назвали кожу человека "атласом скрытых болезней": как его следует читать

Кожа составляет около 15% массы человеческого тела и является своеобразным "рекламным щитом" скрытых болезней, главное — научиться его читать правильно.

Человеческая кожа является самым видимым органом человеческого тела и составляет около 15% его массы. Однако многие функции кожи часто упускаются из виду, в том числе именно она представляет собой солнцезащитный крем, защиту от микробов, резервуар витамина D, а также является своеобразным регулятором температуры нашего тела, пишет Science Alert.

Наша кожа также дает нам возможность увидеть ткани тела, которые она защищает. Например, разобравшись, как читать этот "атлас скрытых болезней", можно легко обнаружить свидетельства нарушений кишечника, крови, гормонов и даже сердца, которые сначала могут проявиться на коже в виде сыпи.

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Старший преподаватель факультета физиологии, фармакологии и нейронаук Бристольского университета Дэн Баумгардт рассказал о некоторых факторах на человеческой коже, на которые стоит обратить внимание.

Мигрирующая эритема

Опасность надоедливых клещей, с которыми никто не хочет возвращаться домой после прогулки, давно известна. Подавляющее большинство укусов клещей, вероятно, не вызовет заболевания, однако на одну сыпь все же стоит обратить внимание и обратиться к врачу при ее обнаружении.

Речь идет о мигрирующей эритеме — сыпи, названной в честь своей способности быстро распространяться по коже и являющейся признаком болезни Лайма. Эта сыпь образует классическую мишень, похожую на яблочко на мишени для дартса.

Эксперты советуют быть бдительными в течение нескольких недель после укуса, чтобы убедиться, что сыпь не появилась. В случае появления красной шишки, которой ранее не наблюдалось у вас, следует следить за появлением сыпи на коже и других симптомов болезни Лайма, в том числе:

температуры;

боли в мышцах и суставах;

головной боли.

Отметим, что болезнь Лайма можно вылечить с помощью антибиотиков, способных предотвратить долгосрочные осложнения, в том числе и симптомы хронической усталости.

Пурпура

Пурпура представляет собой сыпь из крошечных фиолетовых или красных точек. Причиной возникновения сыпи является скопление крови в более глубоком слое кожи — дерме. Простым способом проверить наличие пурпуры является нажатие пальцев — при натиске пятно не блекнет.

Данная сыпь является свидетельством проблем со стенками крошечных кровеносных сосудов, питающих человеческую кожу, или же с кровью внутри них. По словам Баумгардта, возникновение этих проблем может быть связано с рядом проблем, в том числе:

дефицитом тромбоцитов;

недостаточности костного мозга;

аутоиммунного состояния.

В самом худшем случае пурпура может указывать на опасное для жизни состояние септицемии, когда инфекция распространяется в кровоток. Вероятными источниками инфекции в таком случае могут быть легкие, почки или сама кожа.

Кожа пауков

Сыпь, напоминающая паутину, представляет собой проблему в артериолах кожи — мягких артериях, снабжающих нашу кожу кровью.

Открытая артериола — это тело паука, а еще более мелкие капилляры, расходящиеся во все стороны, — это нитевидные ноги. В случае натиска кончиком пальца, все видимые следы сыпи исчезают, поскольку прикосновение временно останавливает кровоток.

Как правило, подобные проявления на коже являются доброкачественными и не связаны с какими-либо заболеваниями, в особенности если таких высыпаний всего один или два. Однако более трех подобных очагов могут свидетельствовать о высоком уровне циркулирующего гормона эстрогена, часто возникающего в результате заболеваний печени, а также гормональных изменений во время беременности. В случае устранения основной причины, паутины также исчезнут с вашей кожи.

Черный бархат

Представляют собой изменения складок кожи, как правило, возникающей вокруг подмышек или шеи. В таком случае кожа становится утолщенной и бархатистой на ощупь. По словам эксперта, такая сыпь может свидетельствовать о нарушении обмена веществ, связанного с диабетом 2 типа или синдромом поликистозных яичников.

Если любое из этих состояний успешно вылечено, сыпь может исчезнуть. В редких случаях это также может быть признаком рака желудка

Сыпь в форме бабочки

Сердечные клапаны играют важную роль в правильном направлении движения крови через человеческое сердца и предотвращении обратного тока. Однако клапан между камерами левой половины сердца порой может сужаться, вызывая ухудшение функции сердца. В таком случае естественной реакцией организма станет сохранение основного объема крови путем перекрытия притока к коже.

В результате такого состояния может возникнуть пурпурно-красная сыпь, расположенная высоко на щеках и переносице, напоминающее по форме крылья бабочки. Ученые называют это митральной фацией, которая, в зависимости от степени поражения сердца и магистральных сосудов, может сохраняться, несмотря на лечение.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.