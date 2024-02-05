Главное — не переусердствовать: ученые рассказали, сколько нужно ходить, чтобы быть здоровым

Считается, что количество шагов, необходимых для укрепления здоровья, варьируется в диапазоне от 10 000 до 20 000, но недавние исследования ставят под сомнение это утверждение.

Распространенное мнение о том, что каждый день нужно делать 10 000 шагов, не так однозначно для научного мира, как может показаться на первый взгляд. Эта цифра изначально была взята из японской маркетинговой кампании 1965 года, посвященной шагомеру, и с тех пор стала мировым эталоном ежедневной активности. Но последние исследования показывают, что магическая цифра для пользы здоровью может быть ниже, пишет Newsweek.

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Ходьба давно известна своими преимуществами для здоровья, включая укрепление сердца, помощь в управлении весом, улучшение настроения и повышение ясности ума. Это вид физических упражнений, который легко начать, доступен людям всех возрастов и может выполняться в любом месте. Прохождение чуть менее 4 000 шагов в день связано с более низким риском смерти от любых причин, а ежедневное прохождение около 2 300 шагов может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Более того, ходьба около 8900 шагов в день может помочь замедлить снижение когнитивных способностей у тех, кто находится в группе риска.

Однако стремиться к 10 000 шагов каждый день может не каждый. По словам Линдси Боттомс, эксперта по физическим упражнениям и физиологии здоровья, превышение 7 500 — 8 500 шагов не приводит к существенному снижению риска смертности или сердечно-сосудистых заболеваний. Более того, исследования показали, что у женщин, которые проходят около 4 400 шагов в день, уже наблюдается снижение уровня смертности, говорит Боттомс. Это намекает на то, что более доступной целью может быть ежедневная ходьба не менее 7 000 шагов, а затем постепенное увеличение количества шагов, если эта цель уже достигнута.

Помимо подсчета шагов, важно сократить время сидячей работы. Разделение длительных периодов сидения на короткие прогулки или стояние может значительно улучшить ваше здоровье. Боттомс подчеркивает, что важно быть активным в любом виде, в соответствии с рекомендацией Всемирной организации здравоохранения для взрослых — заниматься не менее 150 минут в неделю физическими упражнениями умеренной интенсивности или 75 минут энергичными упражнениями, а также упражнениями, укрепляющими мышцы.

Поэтому, несмотря на то, что больше ходить пешком полезно, следует сместить акцент с выполнения определенного количества шагов на включение большей физической активности в свой распорядок дня любым удобным для вас способом. Будь то прогулка с собакой, выбор более дальнего места для парковки или вставание во время телефонных разговоров — каждый шаг и активность являются важным элементом на пути к здоровому образу жизни.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.