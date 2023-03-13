Неочевидная причина. Почему на самом деле так тяжело ходить по песку: что говорят ученые

С одной стороны, ходьба или бег по песку требует больше энергии, но с другой стороны таким образом можно помочь своему организму восстановиться после травм.

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Некоторые люди обожают ходить или бегать по песчаным пляжам. Но, как известно, данный способ передвижения очень труден, если сравнивать с ходьбой или бегом по твердой поверхности. Почему на самом деле сложнее двигаться по песку, чем, например, по асфальтированному тротуару? На этот вопрос изданию Live Science отвечают ученые.

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По словам Паолы Зампаро из Университета Вероны, Италия, перемещение по песчаной поверхности усложняется тем, что песок в отличие от твердых покрытий соответственно мягкий, а значит организму требуется больше усилий для передвижения. По словам ученой, на то, чтобы сделать один шаг по песку организм тратит в 2-3 раза больше энергии, чем если бы человек перемещался по, например, асфальтированному тротуару.

По словам Зампаро, на самом деле главная причина в большей трате энергии состоит не в том, что в песке можно "утонуть", а в том, что сама поверхность неровная. То есть у человека нет надежной опоры, а для движения по неровным поверхностям организму нужно прикладывать гораздо больше усилий.

По словам Барбары Грант из Ливерпульского университета, Великобритания, для того, чтобы нормально перемещаться по песку человеческий организм вносит коррекции в саму походку. То есть мозг посылает сигналы некоторым мышцам, особенно на лодыжках и стопах, что они должны работать более усиленно, в то время как при обычной ходьбе они должны отдыхать.

"Чтобы человек стабилизировал свое перемещение по песку, эти мышцы должны активно сокращаться. Это значит, что вы устаете намного быстрее, чем при ходьбе по твердой поверхности. В принципе, подобное происходит и при движении по покрытой камнями дорожке", — говорит Грант.

Фото: Live Science

Как показало исследование ученых из Ливерпульского университета, во время движения по песку, снегу, а также покрытой грязью поверхности, люди делают более длинные шаги и при этом совершают больше движений бедрами и коленями. Все это приводит к тому, что организм тратит больше усилий, а значит и энергии на перемещение по таким поверхностям.

Что касается бега по песку, то оказалось, что во время спринта организм человека тратит не в 2 раза, как при ходьбе, а только в 1,6 раза больше энергии, чем во время бега по ровной дорожке. Но в любом случае бежать по песку все-таки тяжелее, чем ходить по нему.

По словам ученых, если уж очень хочется нормально перемещаться по песчаной поверхности, то здесь на помощь придет вода. Если идти или бежать по пляжу рядом с береговой линией, то влажный песок, который становится более твердым, облегчит перемещение. Но с другой стороны, слишком мокрый песок намного усложнит задачу.

"Проще всего снизить чувство дискомфорта во время перемещения по песку можно с помощью обуви. Площадь поверхности стопы увеличится, а значит вы сможете легче ходить или бежать. Но не все любят бродить по пляжу обутыми", — говорит Грант.

"Наши исследования показывают, что на самом деле передвижение по песку может иметь много положительных эффектов. Например, здесь можно тренировать мышцы во время неспешной ходьбы или бега. Песок является лучшей поверхностью для восстановления организма после травм. Но нужно быть очень осторожными, ведь песок — это нестабильная структура, поэтому вместо позитива можно получить дополнительную травму", — говорит Зампаро.

Как уже писал Фокус, ученые обнаружили, что страх и отвращение повышают кислотность желудка. Наша желудочная активность усиливается, когда мы сталкиваемся с вещами, от которых нам следовало бы держаться подальше.