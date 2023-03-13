Насмешка эволюции. Ученые обнаружили, что страх и отвращение повышают кислотность желудка

Исследование демонстрирует, что наша желудочная активность усиливается, когда мы сталкиваемся с вещами, от которых нам следовало бы держаться подальше.

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Замечаете в темноте тень, сердце начинает учащенно биться в груди, паника поднимается, а думать становиться сложно. В глубине возникает тошнотворное ощущение, что вот-вот произойдет нечто ужасное. И теперь исследователи предполагают, что наша желудочная система действительно готовится к худшему, пишет Science Alert.

Новое исследование было проведено учеными из Римского университета Ла Сапиенца и хоть оно все еще не прошло рецензирование, результаты оказались весьма интригующими. Ученые обнаружили, что эта висцеральная реакция на ужас, на самом деле, больше чем просто нервы, таким образом наша желудочная система в действительности готовится к худшему.

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Исследователи полагают, что эволюция по какой-то, пока неизвестной причине, решила, что лучшее, что она может сделать в момент, когда мы чувствуем страх или отвращение — снизить pH в кишечнике, чтобы сделать его более кислым. Ученые считают, что результаты их исследования подтверждает гипотезы о том, что желудочная сеть играет важную роль в эмоциональных реакциях организма.

Отметим, что чувство отвращения, возникающее внизу живота, на самом деле, не является чем-то необычным. Если посмотреть на другие исследования, можно обнаружить, что люди часто связывают негативные эмоции с желудочной системой. В подтверждение этому ученые предоставляют записи электрической активности мышечной стенки кишечника, которые также как и мозг, отражают наши переживания страха и отвращения.

В ходе исследования ученые предоставили добровольцам лекарства, которые облегчают рефлюкс и тошноту, до того, как показать им определенные отвратительные кадры. Ученые обнаружили, что препарат оказывает значительное влияние на то, отведут ли реципиенты взгляд, что является распространенным признаком отвращения.

Теперь исследователи отмечают, что наше тело вынуждено усиливать желудочную активность, когда мы сталкиваемся с вещами, от которых следовало бы держаться подальше, и которые вызывают у нас чувство тошноты. Само по себе это ощущение становится частью реакции на страх, что заставляет нас действовать соответственно.

В новом исследовании ученые сосредоточились на маркере "вызывающем бурление в животе ужаса", который ранее оставался недостаточно изученным — внутренней среде желудка. Теперь исследователи полагают, что микроскопические обитатели желудка на самом деле тесно связаны с расстройствами настроения, однако все еще остается загадкой химия, в которой они пребывают в моменты отвращения и то, как она меняется под действием этого чувства.

Новое исследование возглавила Джузеппина Порчелло, они с коллегами использовали проглатываемые датчики, которые способны измерить кислотность, температуру и давление, когда они проходят через пищеварительную систему реципиентов. В исследовании приняли участие 31 здоровый мужчина, у которых не было обнаружено каких-либо психологических, неврологических или пищевых расстройств. Затем их попросили проглотить датчик и измерили показатели до начала эксперимента.

Затем мужчины приняли участие в четырех сеансах просмотра, где реципиентам показали 9-секундные роли с разными оттенками, в том числе:

отвратительные;

счастливые;

грустные;

пугающие;

нейтрально-эмоциональные.

Далее мужчин попросили заполнить специальные анкеты, которые раскрывали, как реципиенты субъективно относились к тому или иному ролику. В то же время датчики также записывали реакции организма на различные ролики.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что желудочные ощущения усиливались во время страшных сцен, а при просмотре отвратительных клипов достигали своего максимума. Также результаты свидетельствуют о том, что дыхание становилось учащенным во время просмотра грустных сцен.

Датчики также зафиксировали, что пищеварительная система выбрасывала в полость больше желудочной кислоты во время страшных и отвратительных роликов. Исследователи полагают, что дальнейшие эксперименты позволят конкретизировать эту связь между нашим мозгом и желудочной системой, а в дальнейшем возможно и решить проблему расстройств кишечника и пищеварения.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, как страх может застревать в мозгу человека.